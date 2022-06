Fusionen und Übernahmen Volumen am M&A-Markt sinkt deutlich – Preisvorstellungen gehen weit auseinander

Der Ukrainekrieg und der konjunkturelle Abschwung belasten den Markt für Fusionen und Übernahmen. Dabei sei die Pipeline für Transaktionen gut gefüllt, sagen Experten.

Frankfurt Die Skepsis unter Investmentbankern nimmt angesichts des Ukrainekriegs und der konjunkturellen Abkühlung weltweit spürbar zu. Die Marktteilnehmer würden wegen der vielen Unsicherheitsfaktoren in den kommenden Monaten praktisch „in eine Nebelbank fahren“, hieß es am Montag anlässlich eines Roundtables der US-Großbank JP Morgan und der Kanzlei Freshfields in Frankfurt.

„Die Sicht ist getrübt“, sagte Stefan Weiner, Leiter Equity Capital Markets für Nordeuropa bei JP Morgan und zählt die Belastungsfaktoren auf: steigende Inflation, höhere Energiekosten, der Überfall Russlands auf die Ukraine und die Auswirkungen des Lockdowns in China auf die Lieferketten.

In den ersten fünf Monaten 2022 sank das globale Volumen der Fusionen und Übernahmen (M&A) gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahres um gut 20 Prozent auf 1,97 Billionen Dollar, geht aus Zahlen von Dealogic hervor.