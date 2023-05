Gebr. Schmid GmbH Mittelständler aus Freudenstadt geht via Spac an die New Yorker Börse

Das Geschäft mit sogenannten Börsenmänteln ist erlahmt. Jetzt nutzt eine deutsche Hightech-Firma das Instrument für den Sprung auf den US-Kurszettel.

Nach dem Boom bei den Börsenmänteln ist Ernüchterung in den Markt eingekehrt. Im ersten Quartal 2023 wurden nur acht neue Börsenmäntel in den USA neu aufgesetzt. (Foto: UPI/laif) New Yorker Börse

Frankfurt Die Gebr. Schmid GmbH, ein deutscher Mittelständler, geht über einen sogenannten US-Börsenmantel an die New Yorker Börse. Das Unternehmen mit Sitz in Freudenstadt wird sich nach eigenen Angaben dazu mit der Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp zusammenschließen.

Voraussichtlich im vierten Quartal 2023, so der Plan, will das Unternehmen an der New York Stock Exchange (NYSE) gelistet werden.

Die 1864 gegründete Schmid-Gruppe aus dem Schwarzwald ist nach eigener Darstellung ein globaler Lösungsanbieter für die Hightech-Industrie in den Bereichen Elektronik, Photovoltaik, Glas und Energiesysteme. Weltweit beschäftigt die Gruppe gut 800 Mitarbeiter.

Christian Schmid, CEO und Chairman der Schmid-Gruppe, erklärt die mit der Notierung an der New Yorker Börse verbundenen Ziele. Er sei sicher, dass dieser Schritt die Position der Gruppe als globaler Lösungsanbieter weiter stärken und gleichzeitig den Wachstumskurs und die Innovationskraft beschleunigen werde, sagte er.