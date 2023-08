Wertpapiersparpläne sind bei Kunden zwar nach wie vor gefragt. Doch der Absatz von Zertifikaten und Rentenfonds läuft Aktienprodukten zunehmend den Rang ab.

Sparpläne stabilisieren den Aktienfondsabsatz. (Foto: imago/Ulrich Roth) Frankfurter Bankenviertel

Frankfurt Die lange Nullzinsphase in Europa hat viele deutsche Anleger in Aktien gelockt. Nun steigen die Zinsen wieder – und das bekommt die Fondsbranche zu spüren. Wie sich das Anlageverhalten der Kunden verändert, lässt sich am Beispiel der Deka illustrieren, des Fondsdienstleisters der Sparkassen.

Im ersten Halbjahr hat die Deka Fonds und Zertifikate im Umfang von 14,5 Milliarden Euro an Privatkunden verkauft, 20 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Das war allerdings in erster Linie dem Zertifikate-Absatz zu verdanken, der sich mit knapp elf Milliarden Euro fast verdoppelte. Beim „weitaus größten Teil“ der Zertifikate handelt es sich der Deka zufolge um „einfache Zinsanleihen“.

