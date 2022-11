 Geldautomaten: So wollen Banken und Sparkassen Sprengungen verhindern

Die Täter gehen immer skrupelloser vor, die Zahl der Überfälle steuert auf eine Rekordhöhe zu. Nun reagieren Kreditwirtschaft und Bundesregierung mit neuen Maßnahmen – mit Konsequenzen auch für Kunden.

Helfer des Technischen Hilfswerks sichern nach der Sprengung eines Geldautomaten die Bankfiliale einer Sparkasse. Die Angriffe werden immer brutaler. Häufig werden Teile von Gebäuden stark zerstört. (Foto: dpa) Geldautomatensprengung im niedersächsischen Steinfeld

Frankfurt, Berlin Es gehört fast schon zum Alltag in Deutschland: Nächtliche Angriffe auf Geldautomaten. Sprengstoffanschläge auf die Geräte nehmen nach Angaben von Europol drastisch zu und werden immer gefährlicher. Doch nun reagieren Politik und Kreditwirtschaft mit einer neuen bundesweiten Initiative: Banken und Sparkassen in Deutschland wollen ihre Schutzmaßnahmen gegen die Sprengung von Geldautomaten verstärken. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung des ersten bundesweiten „Runden Tisches Geldautomatensprengungen“ unter Federführung des Bundesinnenministeriums (BMI) hervor. Das Papier lag dem Handelsblatt vorab vor.

