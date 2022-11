 Geldautomaten-Sprengung: So reagieren Banken und Sparkassen jetzt

Frankfurt, Berlin Es gehört fast schon zum Alltag in Deutschland: Nächtliche Angriffe auf Geldautomaten. Sprengstoffanschläge auf die Geräte nehmen nach Angaben von Europol drastisch zu und werden immer gefährlicher. Doch nun reagieren Politik und Kreditwirtschaft mit einer neuen bundesweiten Initiative: Banken und Sparkassen in Deutschland wollen ihre Schutzmaßnahmen gegen die Sprengung von Geldautomaten verstärken. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung des ersten bundesweiten „Runden Tisches Geldautomatensprengungen“ unter Federführung des Bundesinnenministeriums (BMI) hervor. Das Papier lag dem Handelsblatt vorab vor.

Die neue Offensive ist eine Kampfansage an die Automatensprenger. Denn die Zahl der Angriffe auf Geldautomaten hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen – wie auch das Ausmaß der Sprengungen. Die vorläufigen Zahlen für den bisherigen Jahresverlauf 2022 lassen laut den Ermittlern einen neuen Jahreshöchststand erwarten. Ein möglicher Grund dafür ist demnach, dass ein großer Teil der Täter aus den Niederlanden nach Deutschland kommt, nachdem dort umfangreiche Präventionsmaßnahmen umgesetzt worden sind.

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) begründete den Handlungsbedarf ausdrücklich mit der starken Zunahme von Automatensprengungen, bei denen häufig „hochgefährliche Sprengstoffe“ benutzt würden. „Wir dürfen nicht zulassen, dass das Vorgehen der skrupellosen Tätergruppierungen Unschuldige das Leben kostet“, sagte die Ministerin. Als Konsequenz sei nun „eine Vielzahl konkreter Schritte und Handlungsempfehlungen“ vereinbart worden, um die Täter zu stoppen.

Geldautomaten-Sprengung: Banken und Sparkassen gehen stärker gegen Angriffe vor

Dazu zählt etwa, in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr keinen Zugang mehr zu Geldautomaten in den Vorräumen von Filialen zu gewähren, wie aus dem Papier hervorgeht. Außerdem sollen die Filialfoyers durch den „Einsatz von qualifizierter Einbruchmeldetechnik“ sowie den verdeckten Einbau von Nebelsystemen abgesichert werden. „Die Vernebelungstechnik stellt sich nach Überwindung des Schließmechanismus der Filiale als zweite Hürde für den Täter dar“, heißt es in dem Papier.

Konkret wollen die Verbände von Sparkassen, genossenschaftlichen, öffentlichen sowie privaten Banken darauf hinwirken, dass ihre Mitglieder entsprechend agieren. An dem „Runden Tisch“ im Innenministerium nahmen Vertreter der Deutschen Kreditwirtschaft (DK), der Bundesbank, des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft sowie des Bundeskriminalamts (BKA) und weiterer Sicherheitsbehörden teil.

Gesprengte Geldautomaten: 460 Angriffe bis Ende 2022 erwartet

Henriette Peucker vom Bundesverband deutscher Banken hält das beschlossene Maßnahmenpaket für den richtigen Weg, um die Sicherheit der Bargeldversorgung zu gewährleisten. „Wir können diese gefährlichen kriminellen Angriffe nur gemeinsam bekämpfen“, sagte sie.

Die Sprengungen von Geldautomaten haben in diesem Jahr noch einmal zugenommen. 386 Sprengungen und Sprengversuche von Geldautomaten gab es bis Anfang November bereits, wie eine Abfrage des Handelsblatts unter den 16 Landeskriminalämtern zeigt. Hochgerechnet wären es rund 460 solcher Angriffe auf Geldautomaten bis Ende 2022 – mehr als jemals zuvor. 2020 und 2021 zählte das BKA insgesamt gut 800 solcher Attacken.

Geldautomaten an Standorten mit hohem Angriffsrisiko abbauen

Banken und Innenministerium bezeichnen die Entwicklung als „besorgniserregend“, auch weil die Täter immer brutaler vorgehen.

In der gemeinsamen Erklärung zeigen sich die Kreditinstitute zudem bereit, das Angebot an Geldautomaten dort zurückzufahren, wo im Fall einer Sprengung ein besonders hohes Gefährdungspotenzial für unbeteiligte Dritte bestehe. Dann seien solche Standorte „nach Möglichkeit zu vermeiden, wenn die Risiken nicht durch geeignete Maßnahmen angemessen reduziert werden können“, heißt es in dem Papier.

Dadurch werde eine Automatensprengung zwar nicht unmittelbar verhindert. Es könne jedoch auf Täterseite – insbesondere bei flächendeckendem Einsatz und Kennzeichnung – eine „generalpräventive Wirkung“ erzielt werden, „indem der Tatanreiz durch die erhebliche Erschwerung der Verwertbarkeit der Beute deutlich verringert wird“.

Täter setzen immer stärkere Sprengstoffe für Angriffe ein

Angesichts der zunehmenden Explosionskraft bei den Sprengungen sind Beobachter überzeugt, dass es lediglich ein glücklicher Zufall sei, dass noch nie jemand Unbeteiligter ernsthaft verletzt wurde. Zwar kommen die Täter keineswegs immer an die Scheine aus den Automaten, laut BKA 2021 nur etwa in der Hälfte der Fälle. Doch die Wucht der Sprengungen ist groß. Sie zerstören auch Teile der Gebäude, in denen sich die Filialen von Banken und Sparkassen im Erdgeschoss befinden sowie in den oberen Etagen häufig Wohnungen.

Laut Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) sind in manchen Fällen Feuerwehr und Statiker nötig, um zu beurteilen, ob für die betroffenen Gebäude Einsturzgefahr bestehe. Nach Zahlen des LKA Hessen beträgt der Gesamtschaden in dem Bundesland im laufenden Jahr fünf Millionen Euro, die Beute macht davon lediglich gut eine Million Euro aus.

Es ist Zufall, dass noch nie jemand Unbeteiligter ernsthaft verletzt wurde, sagen Experten. (Foto: imago images/Bernd Günther) Geldautomatensprengung in Gehrden in Niedersachsen Anfang Juni

Der Grund dafür: Die Täter nutzen inzwischen weitgehend festen Sprengstoff, im Fachjargon „Explosivstoffe“ oder „Blitz-Knall-Körper“ genannt. Bis 2018 sprengten sie die Geldautomaten meist mithilfe von Gas, was weniger große Schäden anrichtete.

Besonders betroffen sind in diesem Jahr erneut Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen mit bisher 147 sowie 53 Angriffen. In Rheinland-Pfalz wird mit 36 Sprengungen ein besonders deutlicher Anstieg registriert.

Auch auf der Flucht verhalten sich die Täter, die nach den Angriffen meist mit bis zu 300 Stundenkilometern über die Autobahnen in Richtung Niederlande rasen, rücksichtslos. Das verdeutlicht ein Fall Ende Mai: Nach einer Automatensprengung im westfälischen Ibbenbüren ermittelt die Polizei nun sogar wegen versuchten Mordes.

Dort sperrte die Polizei nach eigenen Angaben nach einer Sprengattacke eine Autobahnauffahrt zur A30 in Richtung Amsterdam mit Streifenwagen ab. Ein Auto, das sich kurz darauf in hohem Tempo näherte, sei auf einen Grünstreifen ausgeschert und auf einen dort stehenden Polizeibeamten zugefahren. Dieser habe sich nur durch einen Sprung zur Seite retten können. Das LKA Bremen wiederum verweist auf einen Angriff, bei dem noch eine Reinigungskraft im Gebäude war, und bezeichnet die Angriffe als „skrupellos“.

Mit Tempo 300 Polizeihubschrauber abgehängt

Bei dem hohen Tempo der Fluchtwagen können Streifenwagen nicht mithalten. Selbst Polizeihubschrauber, für die es in der Dunkelheit ohnehin schwierig sein kann, die Flüchtenden unter sich auszumachen, werden abgehängt.

Die Grenze zu den Niederlanden ist der Grund dafür, dass es am meisten Angriffe auf Geldautomaten in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gibt. Das LKA NRW geht davon aus, dass der Großteil der Taten von einer mehrere Hundert Mann starken kriminellen Szene aus den Niederlanden verübt wird. Die Täter stammten überwiegend aus marokkanisch-niederländischen kriminellen Gruppen, „die vorwiegend in und um Utrecht, Rotterdam und Amsterdam leben“.

In den angrenzenden Bundesländern NRW und Niedersachsen gibt es die meisten Fälle von Geldautomatensprengungen. (Foto: dpa) Grenzübergang in die Niederlande

Banken und Sparkassen haben längst auf die steigende Zahl der Fälle reagiert. Sie rüsten Geldautomaten und die Selbstbedienungsräume entsprechend auf. Als ein Problem gilt: Je stärker die Geldhäuser ihre Automaten vor Überfällen schützen, desto gewalttätiger gehen die Täter vor.

Erste Institute bauen gefährdete Geldautomaten ab

Um Sprengungen zu verhindern, werden etwa eine Einbruchmeldetechnik, Videoübertragungssysteme, Abriss- und Erschütterungsmelder sowie spezielle Sicherungen von Fenstern und Zugangstüren eingesetzt. Auch Vernebelung, die die Sicht der Täter einschränkt, wird bereits genutzt. Deren Einsatz soll nun verstärkt werden, heißt es in der gemeinsamen Erklärung.

Zudem ist es möglich, das erbeutete Geld im Fall einer Sprengung unbrauchbar zu machen – zum Beispiel durch das Einfärben oder das Verkleben der Scheine. Die Bundesbank prüft derzeit, inwieweit die Geldhäuser verklebte Banknoten bei ihr eintauschen können.

Die ersten Kreditinstitute gehen nun auch dazu über, gefährdete Geldautomaten abzubauen. Die Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert beispielsweise hat vergangenen Montag fünf Standorte geschlossen, sie folge damit der „Handlungsempfehlung der Polizei“.

Geldautomaten-Sprengung: Angriffe in Niederlande und Frankreich eingedämmt

Oliver Geiseler von der Beratungsfirma Capco rechnet damit, dass Kreditinstitute diesen Schritt noch öfter gehen werden. Allerdings werde ein Geldautomat meist nicht nur wegen der Gefahr einer Sprengung abgebaut. „Der Betrieb der Geräte wird immer teurer, weil die Versicherungsprämien steigen und auch die Energiekosten des Betriebs.“

Ein Blick in die Niederlande, wo es gemessen an der Bevölkerung weniger Geldautomaten als in Deutschland gibt, zeigt, dass die Banken den Angriffen erfolgreich etwas entgegensetzen können. Als wesentlicher Schritt gilt das nächtliche Abschalten der Geldautomaten. So sind viele Geldautomaten seit Ende 2019 zwischen 23 Uhr abends und sieben Uhr morgens geschlossen. Einige häufig frequentierte Geräte sind ab zwei Uhr nachts außer Betrieb.

Die Attacken sind zuletzt in den Niederlanden drastisch zurückgegangen. Während es der Bankenvereinigung zufolge 2019 noch 71 Fälle von „Plofkraken“ gab, waren es 2020 noch 28 und 2021 sogar nur drei. In diesem Jahr allerdings steigen die Zahlen wieder.

In Frankreich kann die Polizei seit 2015 festlegen, welche Geldautomaten wie gesichert werden müssen, unter anderem mit speziellen Einfärbungen der Scheine im Fall einer Sprengung. Europol zufolge sank die Zahl der Angriffe von 300 im Jahr 2013 auf 50 im Jahr 2018.

Erstpublikation: 08.11.2022, 07:35 Uhr (zuletzt aktualisiert am 08.11.2022, 16:07 Uhr).