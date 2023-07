Geldhaus Deutsche Bank diskutiert mit EZB über Doppelrolle von US-Vorstand Simon

Der Manager soll in Zukunft auch das Geschäft in den USA leiten.

Frankfurt Der jüngste Vorstandsumbau bei der Deutschen Bank wirft bei der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) Fragen auf. Die Doppelrolle von Vorstandsmitglied Stefan Simon sorge für Diskussionen zwischen der Notenbank und der Deutschen Bank, erfuhr das Handelsblatt aus Finanzkreisen. Simon ist im Vorstand des Instituts unter anderem für Compliance zuständig, also für die Einhaltung aller Regeln und Vorschriften der Bank. Seit Mai verantwortet er außerdem das US-Geschäft.

Es gehe es um die Frage, ob es Interessenkonflikte berge, wenn Simon als Compliance-Verantwortlicher selbst für Geschäft zuständig sei, berichtete ein Insider. In den Gesprächen zwischen Bank und Aufsicht soll es um Fragestellungen gehen, wie Simons Rolle als US-Chef genau definiert sei und ob die Doppelfunktion eher auf Dauer oder befristet angelegt sei. Es sei aber offen, ob sich am Status quo etwas ändern werde.

Die Deutsche Bank teilte mit, sie äußere sich grundsätzlich nicht zu ihren Gesprächen mit Aufsichtsbehörden. Die EZB-Aufsicht kommentierte das nicht.

Die Bank hatte Simon, der neben Compliance auch für die Beziehung zu den Aufsichtsbehörden verantwortlich ist, nicht ohne Grund in die USA geschickt. Das Verhältnis zu den amerikanischen Aufsichtsbehörden gilt seit Jahren als angespannt.

Eine Verbesserung hat für das Institut hohe Priorität. Die US-Aufseher waren unter anderem auch darüber frustriert, dass die für die USA verantwortlichen Deutsche-Bank-Manager bislang keinen direkten Einfluss auf die Verbesserungen der Kontrollsysteme haben.

Deutsche Bank unterschied zwischen Aufgaben

In jüngerer Zeit hatte die Deutsche Bank im Vorstandsressort zwischen sogenannten Aufgaben der „Infrastruktur“ wie Finanzen, Risikomanagement oder Compliance einerseits sowie Aufgaben mit Geschäftsverantwortung wie etwa Privatkunden- oder Firmenkundensparte andererseits unterschieden. Diese Trennung galt insbesondere für Kontrollfunktionen wie Risikomanagement, aber auch Compliance.

Nur die beiden Regionalchefs des Instituts, die frühere US-Chefin Christiana Riley und Asienchef Alexander von zur Mühlen, haben eine gemischte Zuständigkeit: Sie sind für das Geschäftliche und für die Querschnittsaufgaben zuständig in ihrer Region, stehen dabei allerdings nicht in der ersten Reihe. Stattdessen müssen sie sich dafür immer mit den hauptverantwortlichen Vorständen abstimmen, also etwa mit dem Firmen- und Investmentbanking-Chef Fabrizio Campelli oder mit dem für regulatorische Fragen zuständigen Stefan Simon.

Ein besseres Verhältnis zu den amerikanischen Regulierungsbehörden hat für die Deutsche Bank eine hohe Priorität. (Foto: dpa) Logo Deutsche Bank an der New Yorker Börse

Mit dem Vorstandsumbau im April hat die Bank diese klare Trennung aufgeweicht: Simon soll zwar in erster Linie die schwierigen Beziehungen der Bank zu den amerikanischen Aufsichtsbehörden verbessern und eine „erstklassige Risiko- und Kontrollkultur“ in den USA sicherstellen, wie die Bank mitteilte. Er soll der Mitteilung vom 26. April zufolge aber auch „dabei unterstützen, das Geschäft und die Beziehungen zu Kunden und Investoren in dieser Region weiter auszubauen“.

Simon ist damit zumindest in jüngerer Zeit der erste Deutsche-Bank-Vorstand, der neben einer Kontrollfunktion im Vorstand auch mehr Verantwortung im geschäftlichen Bereich übernimmt. Auch Finanzvorstand James von Moltke hat künftig Geschäftsverantwortung, weil er die Vorstandsverantwortung für die Fondstochter DWS übernommen hat. Allerdings ist er dort bislang nicht in den Aufsichtsrat eingezogen – und anders als Stefan Simon übt er als Finanzvorstand auch keine Kontrollfunktion wie Compliance oder Risikomanagement aus.

