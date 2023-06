Geldpolitik Banken rechnen mit schwacher Konjunktur und hartnäckiger Inflation

Frankfurt Die öffentlichen Banken erwarten für Deutschland eine schwache wirtschaftliche Entwicklung und eine zunächst weiter hartnäckige Inflation. Sie gehen zudem für längere Zeit von höheren Zinsen aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihrer Einschätzung nach die Zinsen erneut erhöhen und dann für längere Zeit auf demselben Niveau halten.

Die Dekabank rechnet mit einem Zinsgipfel der EZB bei 3,75 bis vier Prozent, für die USA erwartet sie den Höhepunkt bei 5,5 Prozent. Für den Euro-Raum erwarten die Banken eine Zinssenkung frühestens im Herbst 2024.

In dem Verband der öffentlichen Banken Deutschlands (VÖB) sind mit der BayernLB, der Helaba, der LBBW und der NordLB vier Landesbanken zusammengeschlossen, außerdem gehören noch die Dekabank aus dem Sparkassen-Verbund und die DZ Bank dazu.

Ihre Prognosen für das Wachstum in Deutschland bewegen sich in einer Spanne von -0,1 und -0,6 Prozent für das laufende Jahr und zwischen 1,0 und 1,7 Prozent für das kommende Jahr. Für den Euro-Raum insgesamt liegen die Prognosen zwischen 0,2 und 0,7 Prozent für 2023 und zwischen 1,2 und 1,5 Prozent für das kommende Jahr.

Bei den Anleiherenditen erwarten die Experten sechs Banken eine Seitwärtsbewegung, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sollte sich über der Zwei-Prozent-Marke einpendeln. Dabei gehen sie von einer weiterhin „inversen“ Struktur aus, also von höheren Zinsen für kurze Laufzeiten als für lange Laufzeiten.

Inflationsraten stagnieren

Bei der Inflation erkennen sie einen klaren Abwärtstrend. Weil im Vorjahr staatliche Subventionen im Energiebereich die Inflation in Deutschland künstlich gesenkt hatten, entsteht jetzt aber ein Basiseffekt, der in den kommenden Monaten wahrscheinlich zu stagnierenden Inflationsraten führt. Außerdem stellt die LBBW heraus, dass die Mieten in Deutschland bisher wenig zur Inflation beigetragen haben, was zu einem Nachholeffekt führen könnte.

Mit Blick auf die deutsche Wirtschaft war bei der Pressekonferenz des VÖB deutlicher Pessimismus zu spüren. Jens-Oliver Niklasch von der LBBW sagte: „Der Konjunkturmotor stottert gewaltig.“ Schwach sei vor allem die Nachfrage der Verbraucher. Noch mehr Besorgnis errege seiner Meinung nach ein Einbruch der Neuaufträge der Industrie. Die Sonderkonjunktur im Dienstleistungssektor durch die Erholung nach der Covidpandemie lasse nach.

Außerdem erlebten Deutschland und Europa zurzeit eine Rezession, wie sie nach einer hohen Inflation gewöhnlich sei. Sie sei nicht zu vergleichen mit starken Einbrüchen wie nach Ausbruch der Covidpandemie.

Als positiv stellt er wie auch einige seiner Kollegen heraus, dass der Arbeitsmarkt stabil bleibe – wohl auch, weil die Unternehmen sich vor dem zunehmenden Mangel an Fachkräften fürchten. Diese Stabilität gebe der EZB die Chance, die Inflation sehr energisch zu bekämpfen.

Michael Klawitter von der Dekabank sprach auch umstrittene Fragen an, etwa wie sehr die Unternehmen die Inflation zur Ausweitung ihrer Gewinnmargen genutzt und damit auch erhöht haben. Er stellte klar, dass auch die Margen erhöht wurden und das der Grund für die positive Entwicklung der Aktienkurse sei. Ulf Krauss von der Helaba sieht das ähnlich, betont aber: „Der große Schluck aus der Pulle hat jetzt schon stattgefunden.“ Er erwartet daher für die nächste Zeit wieder eine vorsichtigere Preispolitik bis hin zu Rabattaktionen etwa im Autogeschäft, das ohnehin unter dem steigenden Import aus China leidet. In der Folge sollten sich die Margen wieder normalisieren.

