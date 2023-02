Geldpolitik Banken zahlen erneut EZB-Kredite vorzeitig zurück

Bereits im Januar hatten die Banken 63 Milliarden Euro vorzeitig zurückgezahlt. Im Dezember waren es sogar 447 Milliarden Euro. Die vorzeitige Rückzahlung ist freiwillig.

Die Banken wollen ihre Kredite vorzeitig zurückzahlen. (Foto: dpa) Das Gebäude der EZB

Frankfurt Geldhäuser in der Euro-Zone wollen erneut von der EZB gewährte mehrjährige Kredite vorzeitig zurückzahlen. Die Banken wollten bei der dritten Serie langfristiger zielgerichteter Kredite, die in der Fachwelt „TLTRO III“ genannt werden, diesmal 36,6 Milliarden Euro frühzeitig zurückreichen, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mit.

Im Januar hatten sie 63 Milliarden Euro vorzeitig zurückgezahlt, im Dezember sogar 447 Milliarden Euro. Die EZB wollte mit den für die Institute sehr lukrativen Langfrist-Kreditgeschäften erreichen, dass der Darlehensfluss an die Wirtschaft während der Corona-Krise nicht versiegt. Geldhäuser sollten genügend Liquidität besitzen.

Die vorzeitige Rückzahlung ist für die Banken freiwillig. Die EZB hat aber starke Anreize gesetzt, damit die Institute die Kredite frühzeitig zurückreichen. Die Währungshüter hatten die für die Banken einst sehr lukrativen Zinssätze dieser Darlehen nachträglich verändert.

Mehr: Bundesfinanzminister Lindner – „Wir brauchen starke, leistungsfähige Banken“