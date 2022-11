Geldpolitik Bundesbank-Chef Nagel fordert weitere Zinsschritte – EZB-Vize de Guindos erwartet Start des Bilanzabbaus 2023

Frankfurt Bundesbank-Präsident Joachim Nagel dringt auf weitere Zinsanhebungen im Euroraum im Kampf gegen die rekordhohe Teuerung. „Weitere Zinserhöhungen sind erforderlich, um die Inflationsrate zurück auf zwei Prozent zu bringen“, sagte Nagel am Dienstag laut Redetext zum Auftakt eines Symposiums der Notenbank in Frankfurt. Seit Monaten liegt die Teuerungsrate deutlich über dieser Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB).

Je länger die Inflation hoch bleibe, umso schwieriger werde es für die Geldpolitik, Preisstabilität wiederherzustellen. „Und damit stiege das Risiko, dass die Inflation sich mittelfristig auf hohem Niveau verfestigt“, warnte Nagel.

„Daher werde ich mich weiter dafür einsetzen, dass wir als EZB-Rat keinesfalls zu früh nachlassen, dass wir die geldpolitische Normalisierung weiter hartnäckig vorantreiben – auch wenn unsere Maßnahmen die Wirtschaftsentwicklung dämpfen“, betonte der Bundesbank-Präsident, der im EZB-Rat über die Geldpolitik im Euroraum mitentscheidet. „Denn in einer Situation, in der die Geldpolitik hinter die Kurve gerät, würden die gesamtwirtschaftlichen Kosten deutlich höher sein.“

Seit Monaten heizt der Anstieg der Energie- und Lebensmittelpreise die Inflation an. Im Oktober lagen die Verbraucherpreise im Euroraum um 10,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. In Deutschland stieg die Teuerungsrate im Oktober auf 10,4 Prozent.

„Auch im kommenden Jahr dürfte die Inflationsrate in Deutschland hoch bleiben. Ich halte es für wahrscheinlich, dass im Jahresdurchschnitt 2023 eine sieben vor dem Komma stehen wird“, prognostizierte Nagel. „In jedem Fall dürfte die Inflationsrate für Deutschland also noch länger erhöht bleiben.“

Anleihenkäufe im Fokus

Der EZB-Rat wird laut Nagel auch die hohen Anleihebestände in den Blick nehmen. Durch die jahrelangen Anleihenkäufe ist die Notenbankbilanz der EZB inzwischen stark angeschwollen. Nagel zufolge liegt das Niveau der Anleihebestände derzeit bei fast fünf Billionen Euro.

EZB-Vize Luis de Guindos bekräftigte am Dienstag, dass die Notenbank im kommenden Jahr mit dem Abbau ihrer Bilanz starten wolle. „Wir werden damit früher oder später beginnen, ganz sicher 2023,“ sagte der Stellvertreter von EZB-Präsidentin Christine Lagarde in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit „Politico“. Über die Ausgestaltung und den Zeitplan werde die EZB im Dezember beraten.

„Quantitative Straffung ist auch ein Teil des Normalisierungsprozesses der Geldpolitik, und wir werden mit viel Umsicht und Vorsicht vorgehen“, sagte de Guindos. Eine Verringerung der Notenbank-Bilanz über einen Abbau der Anleihebestände wird in der Fachwelt als quantitative Straffung bezeichnet.

EZB-Chefin Lagarde hatte unlängst in Aussicht gestellt, dass die Notenbank noch dieses Jahr über erste Weichenstellungen für einen künftigen Bilanzabbau beraten wird. Die Bilanz der EZB hat sich durch die jahrelangen Anleihenkäufe inzwischen auf rund neun Billionen Euro ausgeweitet.

