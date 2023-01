Geldpolitik Frankreichs Notenbankchef erwartet Höhepunkt der EZB-Zinsen im Sommer

Der französische Notenbankchef Villeroy hält es für die EZB für erstrebenswert, bis zum Sommer die Leitzinserhöhung zu beenden. Für genaue Einschätzungen sei es jedoch zu früh.

Die EZB müsse laut Villeroy pragmatisch sein und sich von den vorliegenden Daten leiten lassen. (Foto: Reuters) Frankreichs Notenbankchef Villeroy de Galhau

Paris Frankreichs Notenbankchef und EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau erwartet nach eigenen Angaben, dass die Zinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) im Sommer ihren höchsten Stand erreichen werden.

„Es wäre erstrebenswert, den richtigen 'Abschluss-Zins' bis zum kommenden Sommer zu erreichen“, sagte er in einer am Donnerstag veröffentlichten Neujahrsansprache. Es sei jedoch zu früh, um zu sagen, in welcher Höhe.

„Wir müssen pragmatisch sein und uns von den vorliegenden Daten, einschließlich der Kern-Inflation, leiten lassen, ohne einen Fetischismus für allzu mechanische Erhöhungen.“ Die EZB hatte zuletzt beschlossen, bei ihrem Zinserhöhungskurs den Fuß etwas vom Gas zu nehmen.

Die Äußerungen des französischen Notenbankchefs sind der erste Hinweis darauf, wie lange der Zinserhöhungszyklus der EZB andauern könnte. Die schlimmste Inflationswelle, die die Eurozone je erlebt hat, könnte jüngsten Daten zufolge ihren Höhepunkt überschritten haben.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Villeroys Ratskollegen waren bisher zurückhaltend, zu viel in die jüngsten Verbraucherpreisdaten hineinzuinterpretieren, und bekräftigten ihre Absicht, die Kreditkosten weiter anzuheben. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat bereits eine weitere Anhebung um einen halben Punkt bei der nächsten Sitzung im Februar in Aussicht gestellt - „und möglicherweise bei der übernächsten“. Seit Juli hat die Notenbank die Zinsen bereits um 250 Basispunkte angehoben. Händler am Geldmarkt gehen derzeit davon aus, dass die Zinsen im September einen Höchststand von knapp unter 3,5% erreichen werden. Mehr: Deutsche Inflation fällt überraschend stark – Was Ökonomen für 2023 erwarten