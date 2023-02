Der Emissionshandel ist anfällig für illegale Geldflüsse. Viele Unternehmen merken nicht, wenn sie Opfer zwielichtiger Geschäftspartner werden – und machen sich so strafbar.

Einige Marktteilnehmer machen undurchsichtige Geschäfte mit Verschmutzungszertifikaten. (Foto: imago/blickwinkel) Kraftwerk Niederaussem in Nordrhein Westfalen

München Bei Michael Kroehnert melden sich gerne mal Leute mit fragwürdigen Angeboten. Der 66-Jährige handelt mit Emissionszertifikaten. Und da begegnet ihm manches, was verdächtig erscheint: „Wenn ein mir unbekannter Händler 10.000 Zertifikate verkaufen will, die bis zu 20 Cent unter dem Börsenpreis liegen, klingeln bei mir die Alarmglocken“, sagt der Berliner. „Wer freiwillig Verluste macht, hat andere Motive. Für mich riecht das nach Geldwäsche.“

Zu Kroehnerts Kunden gehören Unternehmen, die am EU-Emissionshandel (EU-ETS) teilnehmen, darunter Stromversorger oder Industriefirmen. Mit seinem achtköpfigen Team kauft und verkauft er CO2-Zertifikate, das sind Verschmutzungsrechte: Wer eine bestimmte Menge CO2 emittieren will, muss dafür die entsprechenden Zertifikate kaufen. Das soll gewährleisten, dass in Europa nicht mehr CO2 ausgestoßen wird, als die Staatengemeinschaft in ihren Klimazielen festgelegt hat.

Die EU hat den EU-ETS im Jahr 2005 eingeführt. Wird Verschmutzung teuer, dann werden die Unternehmen sauberer, so das Kalkül.

