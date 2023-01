Geldwäschebekämpfung Münchner Fintech Hawk AI sammelt weitere Millionen ein – und steigert die Bewertung um 120 Prozent

Hawk AI bietet eine Software zur Geldwäschebekämpfung an. Zu den Partnern zählt etwa Visa. Mit dem Geld will das Unternehmen unter anderem stärker in Asien expandieren.

Das Münchener Fintech hat frisches Kapital erhalten. (Foto: Hawk AI) Hawk-AI-Gründer Wolfgang Berner und Tobias Schweiger Frankfurt Frisches Kapital für den Münchener Softwareanbieter Hawk AI: Das Unternehmen sammelt in einer neuen Finanzierungsrunde 17 Millionen US-Dollar ein und steigert damit seine Bewertung um 120 Prozent auf 67 Millionen Euro, wie das Handelsblatt vorab erfuhr. Bei der letzten Finanzierungsrunde Mitte 2021 sammelte Hawk AI knapp zehn Millionen Dollar ein und erzielte damit eine Bewertung von etwa 30 Millionen Dollar. Moderne Finanzkriminalität könne nur durch hochmoderne Echtzeit-Überwachungstechnologie bekämpft werden, sagte Hawk-AI-Chef Tobias Schweiger, der das Unternehmen gemeinsam mit Wolfgang Berner 2018 gegründet hat. „Mit dieser Finanzierungsrunde können wir unser Ziel, die weltweit führende Softwareplattform im Kampf gegen Finanzkriminalität zu werden, schneller erreichen." Hawk AI bietet Banken, Fintechs und weiteren Finanzdienstleistern ihre eigens entwickelte Software an, um Geldwäsche zu bekämpfen. Die Firma verspricht, dass sie verdächtige Transaktionen erkennt, die andere Systeme übersehen, und gleichzeitig die Fehlalarmrate reduziert. „Die sogenannten ‚False Positives' sind ein branchenweites Problem. Wir können durch unsere verwendete Künstliche Intelligenz Verdachtsfälle schneller aufdecken sowie präziser und frühzeitiger erkennen", sagte Schweiger, der den Effizienzgewinn für die Unternehmen mit 70 Prozent beziffert.

Die Kundenzahl ist nach eigenen Angaben innerhalb eines Jahres von 20 auf 50 angestiegen. Zu den Partnern zählen etwa der Kreditkartenanbieter Visa, das Berliner Kreditkarten-Fintech Moss sowie der Berliner Banken-Software-Anbieter Mambu. Expansion in Asien geplant Bislang ist die Firma in Europa, den USA und Asien aktiv. In den USA generiert Hawk AI knapp 40 Prozent seines Umsatzes. Dennoch ist und bleibt Europa laut Schweiger der Heimatmarkt. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz im mittleren bis einstelligen Millionenbereich. Profitabel ist Hawk AI nicht. „Mit dem eingenommenen Geld wollen wir weiter in Asien expandieren", sagte Schweiger. Zudem will das Unternehmen auch stärker auf Betrugsprävention setzen. Durch die Erkennungsmuster, welche die Künstliche Intelligenz aufdeckt, sollen Transaktionen etwa schon vorab verhindert werden. Aktuell hat das Unternehmen 85 Mitarbeiter, Anfang des vergangenen Jahres waren es noch 35. Mehr: Kryptobörse Coinbase macht Partnerschaft mit Borussia Dortmund öffentlich