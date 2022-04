Geldwäschekontrolle Bafin bestellt Sonderbeauftragten für Ziraat Bank International

Die Ziraat Bank International soll ihre Strukturen in Sachen Geldwäsche in Ordnung bringen. Ein Sonderbeauftragter überwacht die Beachtung der Anordnung.

Die Bestellung des Sonderbeauftragten erging bereits am 22. Februar und wurde am 4. April rechtskräftig. Die deutsche Finanzaufsicht Bafin

Hannover Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat der Ziraat Bank International einen Aufpasser ins Haus gesetzt, um sicherzustellen, dass die Frankfurter Tochter der türkischen Staatsbank TC Ziraat Bankasi ihre Geschäftsführung im Hinblick auf Geldwäsche in Ordnung bringt. Das teilte die Behörde auf ihrer Website mit.

„Das Institut hat gegen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation“ verstoßen, heißt es in der Mitteilung der Bafin. „Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation gehört ebenfalls die nachhaltige Beachtung der von der Bank zu erfüllenden Pflichten nach dem Geldwäschegesetz“, so die Aufsichtsbehörde.

Die Bestellung des Sonderbeauftragten erging bereits am 22. Februar und wurde am 4. April rechtskräftig. Die Ziraat Bank hatte bereits im letzten Jahr bekanntgegeben, dass sie von der Bafin geprüft werde und seine Infrastruktur bereits auf der Basis des Feedbacks der Aufseher verbessert habe.

