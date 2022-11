Geldwäscheprävention Warnung von der Finanzaufsicht: Bafin droht Deutscher Bank mit Geldstrafe

Frankfurt Die Finanzaufsicht Bafin fordert von der Deutschen Bank weitere Verbesserungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Sie habe „spezifische Maßnahmen angeordnet“, die die Bank ergreifen müsse „und für den Fall der Nichterfüllung Zwangsgelder angedroht“, teilte die Aufsichtsbehörde am Freitagabend mit. Es gehe um die Umsetzung von Anordnungen der Bafin aus den Jahren 2018 und 2019.

Die Bank bestätigte die aufsichtsrechtliche Maßnahme. Es gehe um die Behebung von bereits in der Vergangenheit festgestellten Defiziten innerhalb der bereits vereinbarten Fristen. „In der Verfügung werden keine zusätzlichen Defizite festgestellt. Wir haben uns mit der BaFin über die notwendigen Maßnahmen verständigt und bereits einen großen Teil davon umgesetzt“, teilte das Geldinstitut mit. „Wir werden auch weiterhin die nötigen Ressourcen einsetzen und eine entsprechende Priorisierung in der Bankführung sicherstellen, um unser Kontrollumfeld stetig zu verbessern und den Erwartungen der Aufsichtsbehörden zu entsprechen.“

Bei den von der Bafin genannten Anordnungen geht es Handelsblatt-Informationen zufolge um Probleme, die die Bank damals bei der Kundenidentifizierung in der Unternehmens- und Investmentbank hatte. Die Aufsicht hatte die Bank damals dazu verpflichtet, die Angaben in den Akten von mehreren Zehntausend Firmenkunden zu überprüfen und für die Zukunft zuverlässige Regelprozesse dafür einzuführen. Der Bank wurde eine mehrjährige Frist gesetzt, in der sie nach Risiken gestaffelt die Probleme abarbeiten sollte.

Die nun veröffentlichte Zwangsgeld-Androhung legt nahe, dass der Aufsicht im Verlauf dieses Jahres dann Bedenken kamen, ob die Bank den vorgegebenen Zeitplan auch wirklich einhalten kann. Der am Freitag veröffentlichte Bescheid stammt von Ende September. Die Behörde hatte wegen der Mängel in der Geldwäsche-Bekämpfung 2018 einen Sonderbeauftragten bei dem Institut eingesetzt.

Das Mandat dieses Sonderaufpassers wurde 2021 dann sogar noch einmal ergänzt und verlängert. Schon damals mahnte die Bafin unter anderem „weitere angemessene interne Sicherungsmaßnahmen“ sowie Sorgfaltspflichten „insbesondere in Bezug auf den Regelprozess bei Kundenaktualisierungen“ an. Den Bafin-Rüffeln folgten in regelmäßigen Abständen personelle Veränderungen in der Deutschen Bank: So folgte auf den 2018 als Chef der Geldwäsche-Prävention eingesetzten Stefan Wilken 2021 der Amerikaner Joe Salama.

