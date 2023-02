Genossenschaftsbank Gewinn der DZ Bank bricht 2022 ein

Zuletzt waren die Genossen häufig die profitabelste deutsche Großbank. Doch diese Zeiten sind erst einmal vorbei – obwohl die DZ Bank die eigenen Erwartungen übertroffen hat.

Für das laufende Jahr rechnet die DZ Bank Gruppe mit einem Ergebnis von 1,5 bis zwei Milliarden Euro. (Foto: dpa) Zentrale der DZ Bank im Frankfurter Westend Tower

Frankfurt Die genossenschaftliche DZ Bank muss im Krisenjahr 2022 einen deutlich Gewinnrückgang hinnehmen. Vor Steuern verdiente das Spitzeninstitut der Volks- und Raiffeisenbanken 1,8 Milliarden Euro. 2021 hatte es den Rekordgewinn von 3,1 Milliarden Euro eingefahren.

Damit lag die DZ Bank mit ihrem Gewinn unter den großen deutschen Geschäftsbanken nur noch auf Platz drei: Die Commerzbank verdiente 2022 vor Steuern zwei Milliarden Euro, die Deutsche Bank 5,6 Milliarden Euro.

In den Jahren zuvor, in denen die Deutsche Bank und die Commerzbank umfangreiche Restrukturierungsprogramme durchliefen, war die DZ Bank häufig die profitabelste deutsche Großbank gewesen. Die DZ-Bank-Gruppe ist, gemessen an der Bilanzsumme, die zweitgrößte Bank in Deutschland. Zu ihr gehören unter anderem der Versicherer R+V, die Fondsgesellschaft Union Investment und die Bausparkasse Schwäbisch Hall.