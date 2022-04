Genossenschaftsbank Karl-Georg Pochhammer ist neuer Chefkontrolleur der Apobank

Der Zahnärzte-Funktionär ist neuer Aufsichtsratschef der Apotheker- und Ärztebank. Zu einer Frauenquote kann sich die Vertreterversammlung nicht durchringen.

Die Apotheker- und Ärztebank hat ihren Aufsichtsrat in Teilen neu aufgestellt. Zwei Bankexperten ziehen in das Kontrollgremium ein. (Foto: picture alliance / Bildagentur-o) Apobank

Frankfurt Der Zahnärzte-Funktionär Karl-Georg Pochhammer ist neuer Aufsichtsratschef der Apotheker- und Ärztebank (Apobank). Das teilte das Geldhaus am Freitagabend mit. Drei Posten im Kontrollgremium waren am Freitag durch die Vertreterversammlung der Apobank bestimmt worden. Die Apobank ist mit einer Bilanzsumme von 67 Milliarden Euro die zweitgrößte Genossenschaftsbank in Deutschland.

Neue Mitglieder im Kontrollgremium sind Gerhard Hofmann, der lange im Vorstand des Genossenschaftsverbandes BVR saß, und der frühere Apobank-Finanzchef Thomas Siekmann. Susanne Wegner, Geschäftsführerin der Verwaltungsgesellschaft Deutscher Apotheke, wurde wiedergewählt. Der bisherige Aufsichtsratschef Frank Ulrich Montgomery war nicht erneut vorgeschlagen worden. Der Weltärztepräsident hatte seit 2017 an der Spitze des Kontrollgremiums gestanden.

Die Ärzte schlugen stattdessen Hofmann vor, der Regulierungsexperte war auch als Aufsichtsvorsitzender im Gespräch. Doch das Vorschlagsrecht für den Posten lag in diesem Jahr bei den Zahnärzten. Pochhammer ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, er gehört dem Apobank-Aufsichtsrat bereits seit zehn Jahren an.