Genossenschaftsbank Mehr Geld von Ärzten und Apothekern: Die Apobank will Depotvolumen binnen fünf Jahren verdoppeln

Bis 2027 will die Apobank das verwaltete Vermögen auf 20 Milliarden Euro steigern. Das Geschäft der Tochter Naontek will die Bank nicht weiterführen.

Die Apotheker- und Ärztebank kämpft mit hohen Kosten. Die sollen nun sinken. Zugleich will die Bank mehr Vermögen für ihre Kundinnen und Kunden verwalten. (Foto: Frank Beer für Handelsblatt) Apobank in Düsseldorf

Frankfurt Der seit März amtierende Chef der Apobank, Matthias Schellenberg, peilt an, die Vermögensverwaltung des Geldhauses deutlich auszubauen. Die Apotheker- und Ärztebank will das betreute Depotvolumen ihrer Kundinnen und Kunden mittelfristig, das heißt bis 2027, auf 20 Milliarden Euro verdoppeln, wie das Geldhaus am Montag mitteilte. Bis 2025 sollen es 16 Milliarden Euro sein.

Zudem strebt die Apobank Einsparungen an. „Bis 2025 werden wir unsere Kosten-Ertrags-Relation unter 70 Prozent führen“, sagte Schellenberg. Für das Jahr 2021 wies die Apobank einen Wert von fast 80 aus. Das Geldhaus muss also knapp 80 Cent aufwenden, um einen Euro zu verdienen. Mit einem Jobabbau solle die „Agenda 2025“ nicht verbunden sein, erklärte die Bank auf Nachfrage.