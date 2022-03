Genossenschaftsbanken Ex-Deutsch-Bankerin wechselt zur DZ Bank: Souad Benkredda wird neue Kapitalmarktchefin

Im Vorstand des genossenschaftlichen Spitzeninstituts sitzen künftig zwei Frauen. Benkredda folgt auf Wolfgang Köhler, der in den Ruhestand geht.

Die 45-Jährige wird neue Kapitalmarktchefin der DZ Bank. Sie startet am 1. September beim Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken. (Foto: DZ Bank AG) Souad Benkredda

Frankfurt Die DZ Bank holt die frühere Deutsche-Bank-Managerin Souad Benkredda in ihren Vorstand. Das beschloss der Aufsichtsrat am Donnerstag, wie die DZ Bank mitteilte.

Benkredda folgt als Kapitalmarktchefin auf Wolfgang Köhler. Der 62-Jährige geht zum Jahresende in den Ruhestand.

Man habe mit Souad Benkredda eine „sehr erfahrene Bankmanagerin“ gewinnen könnte, sagte Aufsichtsratschef Henning Deneke-Jöhrens. Benkredda wird am 1. September bei der DZ Bank starten.

Die 45-Jährige arbeitet derzeit bei der britischen Bank Standard Chartered, zu der sie 2017 wechselte. Zuvor war Benkredda mehr als 15 Jahre im Kapitalmarktgeschäft der Deutschen Bank tätig, unter anderem in Strukturierung, Vertrieb und Kundenbetreuung in Frankfurt sowie London. Die gebürtige Frankfurterin hat in Frankfurt und Paris studiert.

