Genossenschaftsbanken Sparda-Banken: „Boomzeit der Baufinanzierung ist vorbei“

Frankfurt Die genossenschaftlichen Sparda-Banken rechnen mit einer Abkühlung der privaten Immobilienfinanzierung. „Die Boomzeit der Baufinanzierung ist vorbei. Der Höhepunkt war letztes Jahr“, sagte der Chef des Verbandes der elf Sparda-Banken, Florian Rentsch, dem Handelsblatt.

Gleichwohl erkennt Rentsch „weiterhin eine Nachfrage nach Immobilienkrediten“. Auch die Commerzbank und die Hypo-Vereinsbank (HVB) beobachten, dass Kundinnen und Kunden sich angesichts steigender Zinsen bei der Baufinanzierung zögern.

Commerzbank-Privatkundenvorstand Thomas Schaufler hatte vergangene Woche gesagt, dass es ganz klar eine Verlangsamung bei der Baufinanzierung gebe. Neben den höheren Kreditzinsen spiele dabei auch eine Rolle, dass inflationsbedingt die laufenden Haushaltskosten potenzieller Immobilienkäufer gestiegen seien.

HVB-Privatkundenchefin Marion Höllinger stellt sich aus diesen Gründen auf sinkende Volumina im Baufinanzierungsgeschäft ein. „Es wird Kunden geben, die sagen: Diese Ratenlasten will ich mir in diesem Umfeld einfach nicht antun.“ Bei bestehenden Immobilienfinanzierungen gebe es dagegen weniger Probleme.

Die deutschen Volks- und Raiffeisenbanken erklärten indes am Dienstag, dass das Geschäft mit Baufinanzierungen, weiter „durchaus lebhaft“ sei. Eine Abwärtsbewegung könne sie nicht erkennen, sagte Marja Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR). Abzuwarten bleibe allerdings, wie sich das Thema Zinswende weiter verfestige.

Sparda-Banken schaffen Verwahrentgelte ab

Für die deutschen Banken gehören Baufinanzierungen seit Jahren zu den wichtigsten Einnahmequellen im Privatkundensegment. Das gilt besonders für die Sparda-Banken, die auf dieses Geschäft ausgerichtet sind und keine Firmenkunden betreuen.

Welche Folgen ein Abbremsen bei Baufinanzierungen und zugleich steigende Zinsen 2022 haben, ist aus Sicht des Verbandes der Sparda-Banken derzeit schwer zu fassen. „Es lässt sich noch nicht abschätzen, wie das Zinsergebnis dieses Jahr ausfällt. Das hängt maßgeblich von der Entwicklung der Marktzinsen ab“, erklärte Verbandsvorstand Uwe Sterz.

Im vergangenen Jahr stagnierte der Zinsüberschuss der Sparda-Banken. Der Jahresüberschuss vor Steuern stieg, vor allem dank höherer Provisionen durch mehr Fondsabsatz, um knapp sechs Prozent auf 132 Millionen Euro.

Unterm Strich verdienten die Geldhäuser aber deutlich weniger. Der Jahresüberschuss sackte um fast 16 Prozent auf 55 Millionen Euro ab. Der Gewinn ist in den vergangenen Jahren bereits abgerutscht: 2014 lag der Überschuss noch bei 148 Millionen Euro.

Deutlicher Mitgliederschwund

Rentsch bezeichnete das Ergebnis angesichts der Herausforderungen als „in Ordnung“. So ringen die Sparda-Banken besonders mit den Negativzinsen in der Euro-Zone, weil die Kundeneinlagen die ausgegebenen Kredite deutlich übersteigen. Rentsch kündigte an, dass die Sparda-Banken die Verwahrentgelte „zeitnah wieder abschaffen“. Laut dem Vergleichsportal Verivox sind fünf Sparda-Banken diesen Schritt auch bereits gegangen, nicht alle Sparda-Banken haben Minuszinsen eingeführt.

Zudem verwies Rentsch auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zu Gebührenerhöhungen vom April 2021. Demnach brauchen Kreditinstitute, wenn sie Preise anheben wollen, die explizite Zustimmung ihrer Kunden. Das mussten viele Sparda-Banken, die in den vergangenen drei Jahren Gebühren auf Girokonten eingeführt hatten, nachholen. Der Verband bezifferte die Gesamtbelastungen aus dem Urteil auf fast 40 Millionen Euro.

Die Einführung von Kontogebühren und Negativzinsen für höhere Einlagen sind aus Sicht des Verbandes zwei Gründe dafür, dass die Banken im vergangenen Jahr Kunden sowie Mitglieder verloren haben – Mitglieder zeichnen Anteile bei der jeweiligen Bank. Die Zahl der Kunden sank 2021 um 109.000 auf 3,95 Millionen. Die Zahl der Mitglieder fiel sogar um 135.000 auf 3,3 Millionen.

Der Anteil der Mitglieder an den Kunden ist mit 84 Prozent im Vergleich zu anderen Genossenschaftsbanken noch hoch. Sterz geht davon aus, dass die Zahl der Kunden in diesem Jahr stabil bleibt, die Zahl der Mitglieder könne noch etwas sinken. „Das liegt vor allem daran, dass man Genossenschaftsanteile bisher noch nicht rein digital erwerben kann.“

