Genossenschaftsbanken Volks- und Raiffeisenbanken ändern Sicherungssystem

Das Risikoprofil der einzelnen Genossenschaftsbanken soll besser erkennbar werden – um damit auch schneller auf mögliche Problemfälle aufmerksam zu werden.

Die Volks- und Raiffeisenbanken haben für eine Reform ihres Sicherungssystems gestimmt. Die Gesamteinzahlungen sollen sich dadurch nicht erhöhen.

Frankfurt Die deutschen Volks- und Raiffeisenbanken passen Teile ihres Sicherungssystems an, über das sich die Geldhäuser gegenseitig im Notfall helfen. Sie wollen damit Probleme einzelner Genossenschaftsbanken so früh wie möglich erkennen und gegensteuern. Für die Änderungen ihrer gemeinsamen Institutssicherung stimmten am Donnerstag mehr als 95 Prozent der insgesamt rund 740 genossenschaftlichen Geldhäuser, teilte ihr Spitzenverband BVR mit.

So soll die Sicherungseinrichtung noch besser zwischen risikoreichen und risikoarmen Banken unterscheiden können. Für die meisten Mitgliedsbanken werde sich der Beitrag, den sie für das Sicherungssystem zahlen müssen, nicht ändern.

Konkret haben die Mitglieder unter anderem dafür gestimmt, dass die mit Prüfungen verbundene Vertraulichkeitspflicht nicht nur für die Sicherungseinrichtung, die Aufsicht und den jeweiligen Prüfungsverband gilt, sondern grundsätzlich auch für die betroffene Bank selbst.

Alle Kundeneinlagen sind geschützt