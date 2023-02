Genossenschaftsbanken Wie eine kleine Raiffeisenbank rebelliert

Frankfurt Die Raiffeisenbank Hochtaunus tanzt gerne aus der Reihe. Im vergangenen Jahr hat das Geldhaus seine vier Filialen geschlossen. Übrig geblieben ist nur die Zentrale in Bad Homburg vor der Höhe. Statt Kunden vor Ort zu beraten, wirbt die Bank mit Sebastian Rode, Mittelfeldstar beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt, für das kostenlose Onlinekonto um Kunden in ganz Deutschland. Zuletzt hob das Geldhaus den Zins auf das Tagesgeldkonto an – von 1,5 auf 2,1 Prozent bei Einlagen bis zu 100.000 Euro für vier Monate.

Seit einigen Jahren vergibt die Bank bundesweit Kredite für gewerbliche Immobilien und weicht damit vom üblichen Volksbanken-Kurs ab. Das sorgt für Bedenken bei anderen genossenschaftlichen Instituten. Normalerweise beschränken sich die bundesweit gut 700 Volks- und Raiffeisenbanken auf ihr regional begrenztes Geschäftsgebiet.

Der ungewöhnliche Kurs mag zwar andere Genossenschaftsbanken verstimmen, für die Raiffeisenbank Hochtaunus zahlt er sich aus, das zeigte sich bei der Bilanzpressekonferenz am Mittwoch. Im vergangenen Jahr steigerte das Institut sein Betriebsergebnis vor Bewertung um 38,6 Prozent auf rund 26,8 Millionen Euro. Auch die Bilanzsumme stieg, nachdem sie 2021 zum ersten Mal über einer Milliarde Euro gelegen hatte, um 36 Prozent auf mehr als 1,4 Milliarden Euro.

Nicht nur beim Einsammeln von Einlagen oder bei der Vergabe von Immobilienkrediten zeigt sich die Raiffeisenbank Hochtaunus ehrgeiziger als die meisten anderen Genossenschaftsbanken. Auch bei der Gewinnung von Kundinnen und Kunden, die Anteile zeichnen und somit Eigentümer der Bank werden, bricht das Geldhaus mit den Konventionen des Sektors.

Die maximale Anlagesumme des Instituts in Bad Homburg liegt bei 25.000 Euro – einem Vielfachen der Norm, gängig sind Anteile von maximal 500 oder 1000 Euro. In den vergangenen Jahren erlaubte die Bank ihren Mitgliedern sogar, Anteile bis zu 50.000 Euro zu zeichnen. Das Unternehmen hat 8874 Anteilseigner.

Diese Strategie stößt im Genossenschaftssektor auf Kritik. Ein Insider moniert, dass die Raiffeisenbank Hochtaunus eine „Art Bonitätsanleihe“ bei anderen Genossenschaftsbanken nehme. Sollte die Bank mit ihrem Geschäftsmodell in Probleme geraten, würde sie schließlich vom gesamten Genossenschaftssektor aufgefangen.

Denn die gemeinsame Sicherungseinrichtung der Genossenschaftsbanken schützt nicht nur die Kundeneinlagen, sondern die Existenz der Banken. Im Notfall erhält eine Bank, die in Schwierigkeiten steckt, Hilfen durch das Sicherungssystem, sodass sie alle Verpflichtungen erfüllen kann.

Kritik aus dem eigenen Lager

Nicht nur mit Blick auf das Sicherheitsversprechen würde die Bank letztlich andere Volks- und Raiffeisenbanken ausnutzen. Da die Raiffeisenbank Hochtaunus Filialen abgeschafft habe, würden ihre Kunden auch ausschließlich auf Geldautomaten anderer Genossenschaftsbanken zugreifen. Einen einzigen Geldautomaten betreibt das Institut noch – in der übrig gebliebenen Zentrale. Kunden können ihr Geld jährlich 52-mal kostenlos an anderen Automaten abheben. Für die Bank in Bad Homburg entfallen dafür Gebühren, die je nachdem, bei welcher Bank die Kunden Geld abheben, variieren.

>>Lesen Sie hier: Volks- und Raiffeisenbanken wollen ihr Sicherungssystem reformieren

Der Branchenverband der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken kündigte jüngst an, die Einlagensicherung zu reformieren. Einige dieser Änderungen lassen sich auch so interpretieren: Der BVR will Genossenschaftsbanken, die ausscheren, strenger kontrollieren. Zu den ungewöhnlichen Banken gehört nicht nur die Raiffeisenbank im Hochtaunus, sondern auch die VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden, die unter anderem den ehemaligen Nationalspieler Stefan Effenberg als Spezialisten für Fußballfinanzierungen verpflichtet hat.

Der Vorstandsvorsitzende der Taunusbank, Achim Brunner, sieht den Vorstoß des Branchenverbands nicht als Affront gegen sein Unternehmen, er leitet die Raiffeisenbank im Hochtaunus seit 15 Jahren. Die Bank und der BVR seien auf gleicher Linie, so seine Einschätzung.

Die Bank will so weitermachen wie bisher. Das bundesweite Geschäft mit Immobilienkrediten soll weiterwachsen. Im vergangenen Jahr stieg es um 24,9 Prozent und knackte so die Milliardenmarke. Brunner kann sich auch vorstellen, verstärkt private Immobilien zu finanzieren, wenn die Politik Neubauten fördern sollte. Außerdem soll das Onlinegeschäft weiter ausgebaut und viele Neukunden angelockt werden. Fußballer Sebastian Rode wird weiter für die Raiffeisenbank im Hochtaunus werben. So schnell wird sich die ungewöhnliche Bank nicht in die Reihe der übrigen Genossenschaftsbanken eingliedern.

Mehr: Jeden Tag wird mindestens ein Geldautomat gesprengt