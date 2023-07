Geschäftsstellen Sparkassen wollen Standorte schließen: Brandenburgs Ministerpräsident warnt

Dietmar Woidke sorgt sich um die Folgen ausgedünnter Filialnetze und appelliert an den Ostdeutschen Sparkassenverband – ein ungewöhnlicher Schritt.

Die Mittelbrandenburgische Sparkasse gehört zu den größten Sparkassen in Deutschland. Sie will etwa ein Viertel ihrer Geschäftsstellen schließen. (Foto: imago images/F. Anthea Schaap) Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

Frankfurt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke warnt vor Filialschließungen bei Sparkassen. In einem Brief an Ludger Weskamp, den Präsidenten des Ostdeutschen Sparkassenverbands (OSV), schreibt der SPD-Politiker, dass er die aktuelle Berichterstattung über geplante Filialschließungen bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse und der Sparkasse Uckermark mit Sorge verfolge.

„Die Ankündigung von solchen Schließungen im Geschäftsstellennetz sind bei den Bürgerinnen und Bürgern häufig mit der Sorge vor einem Verlust des persönlichen Kontakts vor Ort verbunden“, heißt es in dem Schreiben, das dem Handelsblatt vorliegt. Vor allem ältere Menschen könnten sich von der gewohnten Grundversorgung der Sparkassen abgeschnitten fühlen.

Die „Märkische Oderzeitung“ und der „Nordkurier“ hatten zuvor über den Brief berichtet, der auch an die Verwaltungsräte der elf Brandenburger Sparkassen ging.

Es ist ungewöhnlich, dass sich ein Ministerpräsident im Fall beabsichtigter Filialstreichungen einschaltet. In den betroffenen Orten hatten die geplanten Schließungen von Geschäftsstellen teils für Aufregung gesorgt.