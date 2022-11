Beschäftigte mit weniger Gehalt bekommen eine höhere Inflationsausgleichsprämie. Der Streit über Tochtergesellschaft ohne Tarifvertrag spitzt sich dennoch zu.

Frankfurt Die Commerzbank zahlt ihren Mitarbeitern angesichts gestiegener Energie- und Lebensmittelpreise einen steuerfreien Bonus. Er beträgt zwischen 500 und 2000 Euro und soll im Dezember ausgezahlt werden. Das geht aus einem Beitrag im Intranet der Commerzbank hervor, der dem Handelsblatt vorliegt.

Damit Deutschlands zweitgrößte Privatbank ihre strategischen Ziele erreiche, bleibe eine hohe Kostendisziplin wichtig, erklärte Personalvorständin Sabine Schmittroth in dem Beitrag. „Deshalb ist das Budget für zusätzliche Prämien in diesem Jahr begrenzt. Mir war es wichtig, dass wir das verfügbare Budget so nutzen, dass wir die niedrigeren Lohngruppen stärker entlasten.“

Beschäftigte der nicht tarifgebundenen Servicegesellschaften ComTS, des Callcenters CDS und des Tagungshotels Collegium Glashütten sollen 2000 Euro erhalten. Nachwuchskräfte und tariflich bezahlte Mitarbeiter der Commerzbank AG in Deutschland bekommen 1000 Euro. An außertariflich bezahlte Beschäftigte im Inland sowie Mitarbeiter im Ausland werden 500 Euro ausgezahlt. Führungskräfte der ersten und zweiten Führungsebene gehen leer aus.

