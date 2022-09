Gewerkschaft Zweimal 1500 Euro: Verdi fordert von Banken „Energiegeld“ für Beschäftigte

Die Dienstleistungsgewerkschaft will einen Inflationsausgleich erreichen. Die Sonderzahlungsforderung richtet sie auch an Töchter der Deutschen Bank und der Commerzbank.

Frankfurt Um höhere Ausgaben für Energie auszugleichen, verlangt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Extrazahlungen von Banken. „Wir fordern eine Entlastung in Form eines Energiegeldes von 1500 Euro in diesem Jahr und 1500 Euro im kommenden Jahr“, sagte Jan Duscheck, Fachgruppenleiter Bankgewerbe bei Verdi, dem Handelsblatt.

„Die hohe Inflation und der Anstieg der Energiepreise treffen auch viele Bankbeschäftigte hart. In der Branche gibt es nicht nur Spitzenverdiener, sondern auch viele Geringverdiener“, sagte Duscheck.

Verdi will Duscheck zufolge entsprechende Zahlungen zunächst für die Beschäftigen erreichen, die vergleichsweise wenig verdienen. „Aber die Diskussion um die Zahlung eines Energiegeldes wird die gesamte Branche ergreifen“, erwartet er.

Die Gewerkschaft wird die Forderung nun zunächst an bestimmte Töchter der Deutschen Bank stellen – namentlich Keba und DB Direkt – sowie an die Commerzbank-Tochter ComTS und an die spanische Banco Santander. Danach folgt voraussichtlich die Forderung für die Postbank-Beschäftigten in den Filialen.