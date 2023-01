Girokonten Neue Banken-AGB: Verbraucherschützer halten Gesetzesvorstoß der Banken für überflüssig

Die Finanzbranche will die Zustimmungspflicht bei Preisanhebungen wieder loswerden und schlägt eine BGB-Änderung vor. Verbraucherschützer halten dagegen.

Seit einem Urteil des Bundesgerichtshofs gegen die Postbank, müssen Bankkunden einer Preiserhöhung ausdrücklich zustimmen. (Foto: imago images / Cord) Postbank

Frankfurt Verbraucherschützer weisen das Ansinnen der Banken, die Zustimmungspflicht bei Gebührenerhöhungen durch eine Gesetzesänderung wieder abzuschaffen, zurück. „Für die vorgeschlagenen gravierenden Eingriffe ins Vertragsrecht besteht kein Bedürfnis“, sagte Heiko Dünkel vom Verbraucherzentrale-Bundesverband (VZBV) dem Handelsblatt.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, streben die deutschen Sparkassen und Banken eine Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches an, nach der Preisanhebungen bei Girokonten grundsätzlich ohne explizite Einwilligung der Kundinnen und Kunden möglich wären – so wie es bis vor zwei Jahren der Fall war.

Aus Sicht der Finanzinstitute erfordert die aktuelle Situation das Handeln des Gesetzgebers. Ein Modell der ausdrücklichen Zustimmung zu Vertragsänderungen sei nicht massentauglich und „für die Kunden eher eine überflüssige Zumutung als eine Verbesserung“, heißt es in einem Papier der Deutschen Kreditwirtschaft, die mehrere Branchenverbände vertritt.