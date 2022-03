Girokonto Banken bereiten sich auf „größeren Andrang“ von ukrainischen Flüchtlingen vor

Deutsche Geldhäuser haben bereits erste Konten für Ukrainerinnen eröffnet. Beim Wechsel von Geld aus der Landeswährung Griwna in Euro hakt es dagegen noch.

Die Berliner Sparkasse rechnet mit zahlreichen Kontoeröffnungen für ukrainische Flüchtlinge. „Wir bereiten uns auf einen größeren Andrang vor und planen einen eigenen Standort für diesen Personenkreis.“ (Foto: dpa) Sparkassen-Logo auf dem Dach des Alexanderhauses

Frankfurt Die deutschen Banken stellen sich auf die Eröffnung von Tausenden Konten für Flüchtlinge aus der Ukraine ein. Die Berliner Sparkasse habe bereits Konten für Geflüchtete eingerichtet, erklärte das öffentlich-rechtliche Kreditinstitut gegenüber dem Handelsblatt. „Wir bereiten uns auf einen größeren Andrang vor und planen einen eigenen Standort für diesen Personenkreis.“

Auch die Berliner Volksbank rechnet mit einer „erhöhten Nachfrage von Kontoeröffnungen durch Geflüchtete“. Die größte deutsche Volksbank erklärte: „Dazu gehört auch, dass die Kolleginnen und Kollegen der Bank eingesetzt werden, die Ukrainisch beziehungsweise Russisch sprechen.“

Ukrainische Geflüchtete dürfen in Deutschland arbeiten und erhalten Sozialleistungen. Viele von ihnen kommen in Berlin an, weshalb Geldinstitute aus der Hauptstadt derzeit besonders viele Anfragen erhalten.