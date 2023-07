Girokonto BNP Paribas bringt Kontomarke „Nickel“ nach Deutschland

Das Digitalangebot der französischen Großbank BNP Paribas kooperiert mit Lotto-Annahmestellen. Doch gibt es den Bedarf in Deutschland?

Die französische Großbank BNP Paribas bringt ihre Kontomarke „Nickel“ nach Deutschland. (Foto: Nickel) Debitkarte von Nickel

Frankfurt Die französische Großbank BNP Paribas geht mit einem neuen Privatkonto in Deutschland an den Start und hat vergangene Woche die entsprechende Internetseite freigeschaltet. Mit „Nickel“ sollen Bankgeschäfte besonders einfach sein – und etwas anders als sonst üblich. Denn für die Kontoeröffnung muss man in eine Lotto-Annahmestelle kommen.

Mit dem Angebot setzt BNP Paribas sich ab von anderen Neobanken wie N26 und Bunq, die sich an digital affine Menschen wenden. Nickel betrachtet sich als „Konto für alle“, wie Nickel-Deutschlandchef Reinhard Grübl kürzlich auf der Handelsblatt-Tagung „Zukunft Retail Banking“ sagte. Er führt als mögliche Nutzer unter anderem Einwanderer an und Ältere, für die der Weg zur Lotto-Annahme womöglich kürzer ist als zur nächsten Bankfiliale.