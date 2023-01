Girokonto Dispozinsen bei Banken ziehen Ende 2022 im Rekordtempo an

Der Dispo ist der teuerste Kredit der Banken. Im Zuge der Zinswende verteuern viele Geldhäuser den Dispo – so schnell wie noch nie.

Frankfurt Mit der Zinswende werden auch Dispokredite deutlich teurer. Ende vergangenen Jahres schnellten die Dispozinsen auf Monatssicht im Rekordtempo nach oben. Laut der Analysefirma Barkow Consulting stiegen die Dispozinsen um 0,42 Prozentpunkte volumengewichtet auf im Schnitt 8,16 Prozent.

Das sei der höchste Anstieg seit Beginn der Zeitreihe vor fast 20 Jahren, teilte Barkow mit Verweis auf Bundesbank-Daten mit. Gegenüber April 2022 hätten sich die Finanzierungskosten für die Nutzung des privaten Dispos um fast 20 Prozent erhöht.

Im November 2021 hatte der entsprechende Zins bei 6,9 Prozent gelegen. Seit 2008 war er weitgehend kontinuierlich gesunken. Dispozinsen fallen an, wenn Kundinnen und Kunden ihr Girokonto überziehen, aber im vereinbarten Disporahmen bleiben. Häufig wird der Dispo zur Überbrückung kleinerer finanzieller Engpässe genutzt. Gut möglich ist, dass angesichts der hohen Inflation derzeit mehr Menschen als zuvor in den Dispo rutschen – und hohe Zinsen dafür zahlen.

Seit Juli hat die Europäische Zentralbank die Zinsen mehrfach angehoben. Auch beispielsweise Zinsen für Tagesgeld und für Baukredite sind gestiegen. Beim Dispozins ist der Unterschied zwischen verschiedenen Banken besonders groß.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Während die Ökobank GLS Bank den Dispo für eingeräumte Überziehungen vorerst bei null belässt, haben laut Daten des Verbraucherportals Biallo viele Geldhäuser die Zinsen rasch angehoben. Die VR-Bank Landsberg-Ammersee erhöhte demnach den Dispozins beim Konto VR-Giro Direkt per Dezember auf 15,11 Prozent. Auch bei einigen anderen Regionalinstituten lag der Zins bei gut 13 Prozent und mehr.

„Die Geschwindigkeit der Preisanpassungen nach oben ist atemberaubend. Wir kommen bei den Recherchen für unsere Datenbank kaum nach“, sagt Horst Biallo, Gründer und Herausgeber von Biallo.de. In der jüngsten Biallo-Übersicht liegt der durchschnittliche Dispozins bereits bei fast 10,5 Prozent. Auch im November waren es schon mehr als zehn Prozent. Der Unterschied zu den Barkow-Daten dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die Zinssätze dort volumengewichtet berechnet wurden.

Dispozinsen: Teure Banken werden noch teurer

Biallo schätzt, dass mehr als 90 Prozent der Geldhäuser die Preise angehoben haben. „Das wird auch daran liegen, dass die Kunden beim Dispo im Vergleich zu den Girokontenpreisen nicht zustimmen müssen“, sagt er. Bei Gebührenerhöhungen brauchen Banken und Sparkassen seit einem Gerichtsurteil im April 2021 die explizite Zustimmung der Kundinnen und Kunden, was viel Aufwand bedeutet.

Generell gilt Biallo zufolge, dass teure Banken weiter den gleichen Kurs verfolgen und noch ein Stückchen teurer werden. Günstige Anbieter wie die Onlinebank ING würden die Zinsen zwar auch anheben, aber auf einem niedrigeren Niveau. Die ING teilte diese Woche mit, dass sie den Dispozins per Mitte Februar um zwei Prozentpunkte auf dann 8,99 Prozent erhöhen wird.

Auch bei der genossenschaftlichen GLS Bank gibt es wahrscheinlich bald einen Anstieg. Der Zinssatz sei an den Durchschnitts-Euribor mit einer Laufzeit von drei Monaten gekoppelt. Es könne nach dem 30. Juni zu Anpassungen kommen, so die Bank. Der Euribor ist der Zins, zu dem sich Banken untereinander Geld leihen.

Als Argument für vergleichsweise hohe Dispozinsen führen Kreditinstitute häufig an: Der Dispo sei ein unbesicherter Kredit, bei dem es auch keine Rückzahlungsverpflichtung wie bei einem klassischen Darlehen gebe. Für das höhere Risiko verlange die Bank einen höheren Zins.

Etliche Geldhäuser setzen bei geduldeten Überziehungen, die also über den Disporahmen hinausgehen, einen noch höheren Zinssatz an. Dieser wird meist „Überziehungszins“ genannt. Vor einigen Jahren war eine gesetzliche Deckelung der Dispozinsen in der Diskussion, doch dazu kam es nicht. Wohl aber müssen die Kreditinstitute seit 2016 Kunden bei dauerhaften Kontoüberziehungen eine Alternative anbieten.

Wer für längere Zeit im Dispo feststeckt, sollte besser umschulden und einen Ratenkredit aufnehmen. Die Zinsen sind in der Regel niedriger als die Dispozinsen.

Mehr: Banken und Sparkassen kündigen Tausende Girokonten