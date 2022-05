Girokonto ING verabschiedet sich als erste große Privatkundenbank von Negativzinsen

Die Onlinebank schafft Verwahrentgelte für fast alle Kunden in Deutschland ab, der Freibetrag steigt auf 500.000 Euro. Sie setzt damit die Konkurrenz unter Druck, ihr zu folgen.

Mit der Erhöhung des Freibetrags auf dem Giro- und Extra-Konto entfällt das Verwahrentgelt für 99,9 Prozent der ING Kunden. (Foto: imago images/Belga) ING

Frankfurt Die Direktbank ING Deutschland mit neun Millionen Kunden schafft Negativzinsen ab und setzt damit ein Zeichen in der deutschen Finanzbranche. Die Onlinebank hebt zum 1. Juli die Freibeträge für Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten von derzeit 50.000 auf 500.000 Euro an, wie die Bank am Dienstag mitteilte. „Mit der Erhöhung des Freibetrags für Guthaben auf dem Giro- und Extra-Konto entfällt das Verwahrentgelt für 99,9 Prozent unserer Kundinnen und Kunden“, sagte Vorstandschef Nick Jue.

Die Bank gibt damit nach eigenen Angaben die positive Zinsentwicklung an den Kapitalmärkten und die zuversichtliche Markterwartung an ihre Kunden weiter. Seit Februar 2021 hatte die ING Verwahrentgelte für Neukunden ab 100.000 Euro verlangt. Im Juni folgte die Ausweitung auf Bestandskunden sowie ein Absenken des Freibetrags auf 50.000 Euro je Konto.

„Wir haben als eine der letzten Banken ein Verwahrentgelt eingeführt und schaffen es als eine der ersten quasi wieder ab.“ (Foto: dpa) Nick Jue, Vorstandschef der ING in Deutschland