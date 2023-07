Die Kunden erhalten ab kommendem Jahr neue Zugangsdaten für ihre digitalen Bankgeschäfte. Für die Banken ist die Umstellung durchaus riskant.

Sparda-Bank Baden-Württemberg

Frankfurt Sieben der elf genossenschaftlichen Sparda-Banken wechseln ab dem kommenden Jahr ihren IT-Dienstleister. In der Folge müssen sich die Kunden der genossenschaftlichen Geldhäuser in ein neues Onlinebanking einloggen, sie brauchen dafür auch neue Zugangsdaten. Zunächst seien im Frühjahr 2024 die Sparda-Bank Augsburg sowie die Sparda-Bank Ostbayern an der Reihe, sagte Florian Rentsch, Präsident des Sparda-Verbands, am Mittwoch.

Die sieben Banken haben zusammen 2,3 Millionen Kunden, von denen rund 60 Prozent Onlinebanking nutzen. Diese Sparda-Banken hatten sich bisher einen eigenen IT-Service geleistet und wechseln nun nach und nach zum genossenschaftlichen IT-Dienstleister Atruvia, der die mehr als 700 Volks- und Raiffeisenbanken zentral bedient.

