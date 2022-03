Girokonto Sparkassen eröffnen fast 27.000 Konten für Geflüchtete

Viele Sparkassen bieten Ukrainerinnen und Ukrainern vorerst kostenlose Girokonten an. Für den Umtausch der ukrainischen Währung Hrywnja in EU-Währungen bahnt sich eine Lösung an.

Die deutschen Sparkassen haben damit begonnen, im großen Stil Konten für Ukrainerinnen und Ukrainer zu eröffnen. Bisher sind es rund 27.000. (Foto: dpa) Sparkassen Frankfurt Die deutschen Sparkassen haben in größerem Umfang damit begonnen, Konten für Ukrainerinnen und Ukrainer einzurichten. Am Dienstag hatten die Sparkassen bereits 26.518 Konten für aus der Ukraine Geflüchtete eröffnet, wie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) auf Anfrage mitteilte. Das seien 23.000 mehr als eine Woche zuvor. Aus sozialer Verantwortung böten viele Sparkassen diese Konten befristet kostenlos an, erklärte der DSGV weiter. In der Regel dürfte es sich um Basiskonten handeln, für die Kreditinstitute normalerweise ein monatliches Entgelt berechnen. So heißt es beispielsweise auf der Internetseite der Sparkasse Köln-Bonn, einer der größten Sparkassen, in ihren Filialen in den beiden Städten könnten Geflüchtete aus der Ukraine ein Gratis-Girokonto eröffnen. „Das Girokonto wird für ein Jahr kostenfrei sein und bietet Zugriff auf alle Leistungen." Bei der Sparkasse Heidelberg erhalten Geflüchtete aller Nationen ebenfalls für ein Jahr ein Gratiskonto. Derzeit kommen die Geflüchteten meist zu Sparkassenfilialen, um Konten zu eröffnen. Dem DSGV zufolge arbeitet die Sparkassen-Finanzgruppe nun daran, die Voraussetzungen für eine Online-Kontoeröffnung zu schaffen. Ukrainische Geflüchtete dürfen in Deutschland arbeiten und erhalten Sozialleistungen.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind in Deutschland rund 250.000 Flüchtlinge von der Bundespolizei registriert worden. Die Zahl der tatsächlich Angekommenen ist wahrscheinlich deutlich höher. Im Regelfall gibt es keine festen Grenzkontrollen an den EU-Binnengrenzen, Ukrainer dürfen zudem ohne Visum einreisen. Ukrainische ID-Card wird als Passersatz anerkannt Den deutschen Kreditinstituten reicht bei der Eröffnung von Basiskonten ein ukrainischer Personalausweis als Identitätsnachweis. Um eine entsprechende Klärung hatte die Branchenvertretung Deutsche Kreditwirtschaft (DK) die Finanzaufsicht Bafin zuvor gebeten. Die Finanzaufsicht entsprach diesem Wunsch. Für die von ihr überwachten Geldhäuser werde es keine aufsichtsrechtlichen Konsequenzen haben, „wenn diese bei der Eröffnung von Basiskonten einen gültigen ukrainischen Personalausweis zur geldwäscherechtlichen Identifizierung akzeptieren“, erklärte die Behörde vor zwei Wochen. >>> Lesen Sie hier: „Es gibt keine Worte für diese Brutalität“ – Was Unternehmer mit Ukraine-Geschäft jetzt bewegt Gemäß dem Geldwäschegesetz müssten Ukrainer zur Eröffnung eines Kontos eigentlich einen Reisepass vorlegen. Die meisten Geflüchteten haben jedoch keinen Reisepass. Zudem hat das Bundesinnenministerium vergangene Woche per sogenannter Allgemeinverfügung festgelegt, dass die ID-Card der Ukraine zeitlich befristet als Passersatz anerkannt wird. Besonders die Sparkassen hatten in den Jahren 2015 und 2016, als viele Menschen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan nach Deutschland kamen, viele „Flüchtlingskonten“, wie sie oft genannt wurden, eröffnet. Die Finanzaufsicht hatte damals mehrere Dokumente deutscher Ausländerbehörden als ausreichend für einen Identitätsnachweis eingestuft. Große Schwierigkeiten haben Ukrainer derzeit noch, wenn sie die heimische Währung Hrywnja in Euro umtauschen wollen. Das ist nämlich aktuell bei den allermeisten Banken und Wechselstuben nicht möglich – schlichtweg, weil es bislang keine Nachfrage danach gab. Ein Teil der Geflüchteten hat jedoch noch in der Ukraine große Mengen Bargeld abgehoben – und würde dies nun gern umtauschen und auf Bankkonten einzahlen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters will die EU nun beim Umtausch von Hrywnja in EU-Währungen helfen. Aus einem EU-Dokument geht demnach hervor, dass das Geld der Flüchtlinge drei Monate lang zum Kurs der ukrainischen Zentralbank umgetauscht werden soll. Die EU-Regierungen müssen dies noch beschließen. Mehr: Sparkassen warnen vor wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs

