Glass Lewis Deutsche Bank: Aktionärsberater geißelt hohe Fixgehälter – und rät zur Ablehnung

Frankfurt Der amerikanische Stimmrechtsberater Glass Lewis übt scharfe Kritik am Vergütungssystem für die Vorstände der Deutschen Bank. Aktionären riet Glass Lewis dazu, auf der Hauptversammlung am 19. Mai gegen das Vergütungssystem zu stimmen. Das geht aus der Stimmrechtsempfehlung hervor, die dem Handelsblatt vorliegt.

Das Grundgehalt für Vorstandschef Christian Sewing sei „exzessiv“, heißt es unter anderem zur Begründung. Ein Vergleich mit den durchschnittlichen Fixgehältern von Vorstandschefs im Dax und bei anderen europäischen Banken habe gezeigt, dass der CEO der Deutschen Bank ein „signifikant höheres Grundgehalt“ erhalten als die Vergleichsgruppe.

Sewing hatte im vergangenen Jahr ein Festgehalt von 3,6 Millionen Euro erhalten. Zusammen mit seinem Bonus hatte er sogar 8,8 Millionen Euro verdient. Nach Berechnungen von Glass Lewis lag das durchschnittliche Fixgehalt von Dax-Chefs im Jahr 2020 bei 1,4 Millionen Euro. Vorstandschefs europäischer Banken haben demnach im Durchschnitt ein Grundgehalt von 1,6 Millionen Euro erhalten.

Der Stimmrechtsberater kritisierte, dass auch die nicht-variablen Grundgehälter der anderen Deutsche-Bank-Vorstände über dem durchschnittlichen Fixgehalt von Dax-Vorstandschefs gelegen habe. Glass Lewis sehe hohe Fixgehälter skeptisch, da so eine Vergütung nicht direkt an die Leistung gekoppelt sei, heißt es in dem Bericht.

Der Stimmrechtsberater monierte außerdem, dass die Bank das Grundgehalt von Sewing um sechs Prozent erhöhte sowie das von Finanzchef James von Moltke und von Risikovorstand Stuart Lewis um 7,7 Prozent.

Die jüngsten Gehaltserhöhungen seien zwar „moderat“, doch angesichts der „exzessiven Ausgangswerte“, auf die sie sich beziehen würden, „glauben wir, dass Aktionäre vernünftigerweise eine überzeugende Begründung dafür hätten erwarten dürfen, um diese Summe an Fixgehalt zu rechtfertigen“, so Glass Lewis. „Wir haben sie nicht gefunden.“

Ein weiterer Kritikpunkt von Glass Lewis ist, dass die Bank aus Sicht des Stimmrechtsberaters die Bonus-Kriterien und Performance-Ziele nicht transparent und spezifisch genug offenlegt. Das liege womöglich daran, dass die Bank ein Vergütungssystem aufgebaut habe, das sich auf sehr viele, unterschiedliche individuelle Kriterien konzentriere.

Kritik an intransparenten Bonus-Kriterien

„Wir glauben jedoch nicht, dass so ein Offenlegungsniveau oder ein so komplexes Set an Kriterien geeignet ist, Aktionären ein adäquates Maß an Transparenz zu garantieren“, monierten die Analysten. Sie zweifeln auch daran, dass ein so komplexes System auch intern von den betroffenen Führungskräften selbst „effizient“ verstanden wird.

Die Deutsche Bank war am Sonntag für eine Stellungnahme zur Kritik von Glass Lewis zunächst nicht erreichbar.

Deutschlands größte Bank ist nicht die einzige Aktiengesellschaft, deren Vergütungssystem Glass Lewis kritisiert: Vor kurzem hatten die Stimmrechtsberater empfohlen, das Bezahlsystem der Commerzbank auf der Hauptversammlung abzulehnen. Zwar habe sich deren Vergütungssystem in einigen Punkten verbessert, die Kriterien für die variable Vergütung seien aber zu rückwärtsgewandt, hatten die Analysten moniert.

Deutsche Aktiengesellschaften sind seit dem Jahr 2021 dazu verpflichtet, die Aktionäre mindestens alle vier Jahre über das Vergütungssystem für Vorstände abstimmen zu lassen. Außerdem dürfen die Aktionäre nach jeder wesentlichen Änderung der Vergütungspraxis abstimmen.

Das Ergebnis dieser Abstimmung ist zwar nicht verbindlich. Allerdings sind Unternehmen im Falle einer Ablehnung laut Aktiengesetz dazu verpflichtet, spätestens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem zur Abstimmung zur stellen.

