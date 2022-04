Glass Lewis Stimmrechtsberater lehnt Vergütungssystem der Commerzbank ab

Frankfurt Die Commerzbank bekommt vor ihrer Hauptversammlung Gegenwind durch einen Aktionärsberater: Der Stimmrechtsberater Glass Lewis hat Aktionären erneut empfohlen, auf der Hauptversammlung gegen das von der Bank vorgeschlagene Vergütungssystem zu stimmen. Das geht aus einer Studie von Glass Lewis hervor, die dem Handelsblatt vorliegt.

Zwar enthält das geplante Vergütungssystem aus Sicht von Glass Lewis einige Verbesserungen, doch an einem der Hauptkritikpunkte habe sich nichts geändert. „Wir sind beunruhigt über die Abhängigkeit des ganzen Anreizsystems von einem rückwärtsgewandten Performance-Zeitraum ohne nach vorne gerichtete Ziele“, heißt es in der Stimmrechtsempfehlung.

„Wir sind ganz generell davon überzeugt, dass Unternehmen davon profitieren, wenn die Manager Anreize auf der Basis langjähriger, zukunftsgerichteter Ziele, die auf langfristiges Wachstum gerichtet sind, erhalten“, argumentiert der Stimmrechtsberater.

Diesen Aspekt hatte Glass Lewis bereits im Vorfeld der Hauptversammlung 2020 kritisiert, als die Commerzbank ihre Aktionäre zuletzt über die Vergütungspolitik abstimmen ließ. Damals lehnten 23,55 Prozent der Anteilseigner das vorgeschlagene Vergütungssystem ab.

Liegt die Unterstützungsquote des Streubesitzes eines Unternehmens unter 80 Prozent, dann sei das ein „angemessenes Niveau des Aktionärsprotestes“, schreibt Glass Lewis. In so einem Fall sollte ein Unternehmen auf Kritikpunkte eingehen.

Konzernziel soll anders kalkuliert werden

In vielen Punkten unterscheidet sich das aktuell vorgeschlagene Vergütungssystem der Commerzbank nun auch von seinem Vorgänger. Der aktienbasierte Anteil der variablen Vergütung soll etwa von derzeit 50 Prozent auf 60 Prozent steigen. Außerdem sollen künftig auch konkrete qualitative wie quantitative Nachhaltigkeitsziele bei der Kalkulation der Boni eine Rolle spielen.

Auch das Konzernziel wird künftig anders kalkuliert: an die Stelle des Geschäftswertbeitrags, englisch Economic Value Added, tritt ein Kennziffern-Trio aus operativem Ergebnis, der Nettorendite auf das materielle Eigenkapital sowie Nachhaltigkeitsziele.

Vielen der Veränderungen kann Glass Lewis auch etwas abgewinnen und spricht von „zahlreichen Verbesserungen“. Unter anderem werde die Leistung der Vorstände an vielfältigeren finanziellen Kennziffern und spezifischen Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen.

Kritisch sieht Glass Lewis allerdings, dass die langfristigen Bonus-Bestandteile künftig nicht mehr für volle fünf Jahren einbehalten werden, sondern dass in einem Zeitraum von fünf Jahren jedes Jahr ein Fünftel des Betrags ausgezahlt werden soll.

Da sich aus Sicht von Glass Lewis am „Grundgerüst“ des 2020 von einer großen Minderheit abgelehnten Vergütungssystems – also an der Rückwärtsgewandheit – nichts geändert hat, empfiehlt der Stimmrechtsberater die Ablehnung des Vorschlags.

Das Votum der Aktionäre über das Vergütungssystem einer Aktiengesellschaft ist nicht bindend. Allerdings sind Unternehmen im Falle einer Ablehnung laut Aktiengesetz dazu verpflichtet, spätestens in der darauf folgenden ordentlichen Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem zur Abstimmung zur stellen.

