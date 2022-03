 Global Financial Centres Index: Finanzplatz Frankfurt fällt hinter London und Paris zurück

Im internationalen Vergleich hat Deutschlands wichtigstes Finanzzentrum an Bedeutung verloren.

Frankfurt Der Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union hat der Dominanz des Finanzplatzes London bislang wenig geschadet: Zwar hat New York die britische Hauptstadt vor einigen Jahren als wichtigster globaler Finanzplatz abgelöst, aber innerhalb Europas ist London noch immer der wichtigste Standort für die Finanzbranche.

Potenzielle Konkurrenten aus der EU wie etwa Paris oder Frankfurt scheinen jedenfalls weit davon entfernt zu sein, London diese Position auf absehbare Zeit streitig zu machen. Das zeigt die aktuelle Ausgabe des Global Financial Centres Indexes (GFCI), der zweimal im Jahr veröffentlicht wird.

Vor allem Frankfurt hat innerhalb eines Jahres deutlich an Boden verloren: Im März vergangenen Jahres hatte sich die Mainmetropole gerade wieder auf Rang neun und damit in die Top zehn zurückgekämpft. Damals lag Frankfurt noch deutlich vor dem Finanzplatz Paris.

Das Blatt hat sich bereits im vergangenen Herbst gewendet, als Frankfurt auf Rang 14 zurückfiel und der französischen Hauptstadt der Sprung in die Top zehn glückte. Seither haben die beiden EU-Finanzplätze an Boden verloren. Frankfurt landete in der Märzausgabe des GFCI auf dem 16. Platz, Paris auf Rang elf.

Im Falle Frankfurts hat sich der Analyse zufolge die Wettbewerbsfähigkeit in einigen Kategorien deutlich verschlechtert. Das gilt etwa für die Beurteilung des Geschäftsumfelds, zu dem Faktoren wie Steuern, politische Stabilität, die makroökonomische Lage oder das regulatorische Umfeld zählen, oder für die Entwicklung des Finanzsektors, zu der das Vorhandensein von Branchen-Clustern, verfügbares Kapital oder Liquidität gehören.

Auch beim Faktor Humankapital, der von flexiblen Arbeitsmärkten und der Verfügbarkeit von ausgebildetem Personal geprägt wird, spielt Frankfurt keine Rolle mehr. In all diesen Kategorien zählt Frankfurt nicht mehr zu den Top 15.

Ein Grund für diese Entwicklung könnte der Binnen-Wettbewerb innerhalb der EU sein. Seit dem Brexit bemühen sich viele kontinentaleuropäische Finanzzentren um Institute, die wegen des Brexits Standorte innerhalb der EU aufbauen müssen. Paris hat sich längst zum Handelszentrum gemausert, Luxemburg punktet bei Investmentfonds, Frankfurt eher bei Banken. Die spanische Hauptstadt Madrid verbesserte sich besonders deutlich im GFCI-Ranking.

Wertet man die Antworten getrennt nach den Branchen der Befragten aus, dann zeigt sich immerhin, dass Frankfurt bei Experten beliebt ist, die im Bereich der Regulierung arbeiten. In dieser Unterkategorie schafft es der wichtigste deutsche Finanzplatz immerhin auf Rang acht. Frankfurt ist Sitz der Europäischen Zentralbank und der ihr angegliederten Bankenaufsicht, der Bundesbank und Teilen der Finanzaufsicht Bafin.

Im vergangenen November erhielt Frankfurt außerdem den Zuschlag für den Sitz des International Sustainability Standards Board (ISSB), das künftig globale Mindeststandards im Bereich der finanziellen Nachhaltigkeitsberichterstattung setzen soll.

Während die Entwicklung europäischer Finanzzentren eher stagniert, machten vor allem Finanzzentren aus China Fortschritte: Der Vorsprung Londons vor dem drittplatzierten Hongkong ist weiter geschrumpft. Der Finanzplatz Schanghai robbte um zwei Positionen auf Rang vier vor. Shenzen verbesserte sich deutlich und zählt nun zu den Top zehn.

