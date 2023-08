 Gold: Das ist Deutschlands größter Umschlagplatz für Edelmetalle

Nirgendwo in der Bundesrepublik wird so viel Gold gehandelt wie bei der BayernLB in Nürnberg. Einblicke in einen streng überwachten Hochsicherheitstrakt.

Mehr als 9000 Tonnen Gold besitzen die Deutschen, fast dreimal so viel, wie die Bundesbank in ihrem Bestand hat. (Foto: Imago, Getty Images) „Kompetenzzentrum für Sorten und Edelmetalle“ der BayernLB

Nürnberg Das gelbe Flatterband mit der Aufschrift „Lufthansa Cargo“ zeigt noch, dass die wertvolle Fracht per Flugzeug nach Deutschland gekommen ist. Von Johannesburg nach Frankfurt ging die Reise für die beiden Paletten, die nun seit wenigen Stunden hier mitten im Lagerraum eines unscheinbaren Gebäudes in einem Nürnberger Industriegebiet stehen. Auf den Paletten: je 36 dunkelblaue Kartons, groß wie Schuhschachteln, alle gefüllt mit 500 Feinunzen Gold von Krügerrand.

Ich bin am größten Umschlagplatz für Edelmetalle in Deutschland. Das „Kompetenzzentrum für Sorten und Edelmetalle“ der BayernLB, so der offizielle Titel, beliefert Privatkunden von Sparkassen, Genossenschafts- und Privatbanken in der ganzen Bundesrepublik. Jeden Tag geht von hier eine vierstellige Zahl an Wertbriefen auf die Reise, um dann am Folgetag in irgendeiner Bankfiliale im Land von Kundinnen und Kunden in Empfang genommen zu werden.

Die zahlreichen Krisen der vergangenen Jahre um Corona, Ukrainekrieg und Inflation haben die Nachfrage nach Edelmetallen massiv steigen lassen. Mehr als 2,2 Gramm Gold hat jeder Deutsche im Schnitt im vergangenen Jahr gekauft, nirgendwo sonst auf der Welt wurde pro Einwohner mehr Gold nachgefragt.

„Die Deutschen hatten immer eine große Affinität zu Gold, durch die Krisen der vergangenen Jahre wuchs die Nachfrage aber gewaltig“, sagt Gero Bergmann, der als Vorstand der BayernLB unter anderem für das Edelmetallgeschäft zuständig ist.

Ein Großteil des Goldes kam von hier, aus diesem Hochsicherheitstrakt in Nürnberg. Ein Ort, der nicht nur Einblicke in ein hochprofitables Geschäft preisgibt – sondern auch viel über die ungebrochene Leidenschaft der Deutschen für Edelmetalle erzählt.

Umschlagplatz für Gold und andere Edelmetalle: Sicherheitsschleusen und ein ehemaliger Elitesoldat

Der Sicherheitsbeauftragte, ein ehemaliger Elitesoldat des Kommandos Spezialkräfte (KSK), hat mich freundlich, aber bestimmt durch eine Reihe von Sicherheitsschleusen geleitet. Jetzt beobachtet er, genau wie eine Vielzahl von Überwachungskameras, jeden meiner Schritte.

Sogar Mitarbeiter der BayernLB sprechen angesichts der extremen Sicherheitsvorkehrungen vom „deutschen Fort Knox“, in dem ich mich gerade befinde. Im Stützpunkt der US-Army in Kentucky ist eine der größten Goldmengen der Welt gelagert.

Der Vergleich hinkt natürlich. Von den 216 Milliarden Euro, auf die der Goldschatz in Kentucky zuletzt geschätzt wurde, ist man in Nürnberg weit entfernt. Wie viel Gold hier genau lagert, darf man aber aus Sicherheitsgründen nicht schreiben.

Seit 2006 leitet Michael Eubel das Geschäft mit dem teuren Anlagegut. Neben dem 54-jährigen Nordhessen wird gerade gewogen und verpackt, Bestellungen werden abgearbeitet, der Warenein- und -ausgang kontrolliert. Und es herrscht Zeitdruck. Wer als Kunde bis 14.30 Uhr bei seiner Sparkasse eine Goldmünze oder einen Barren kauft, kann ihn am nächsten Tag in der Filiale abholen, so das Versprechen. Oder sich nach Hause liefern lassen, das kostet 12,50 Euro extra.

>> Lesen Sie hier: Wie Edelmetallhändler sich vor Diebstahl schützen

Dass die Ware einen Tag vorher noch bei der BayernLB in Nürnberg lagerte, bekommen die wenigsten mit. Auch nicht, dass die Arbeitsatmosphäre in dem Lager mit der wertvollen Ware in vielerlei Hinsicht der bei anderen Versandhändlern gleicht. Nur dass hier keine T-Shirts oder Smartphones versandt werden.

Im Jahr 2013 hat die BayernLB am Stadtrand ihr neues Zentrum für Sorten und Edelmetalle eröffnet. Das alte in der Innenstadt bot keine Expansionsmöglichkeiten. Stattdessen wurde aus einem Verwaltungsgebäude mit 90er-Jahre-Charme laut Bergmann „eines der sichersten nicht-militärischen Gebäude in Europa“.

Für zwölf Millionen Euro wurde Sicherheitstechnik installiert, der Verkehrswert des Gebäudes lag davor lediglich bei vier Millionen Euro. Damals undenkbar, dort auch nur eine Unze Gold über Nacht zu lagern. Das ist heute anders.

Der Versicherungsvertrag für das Objekt mit einem englischen Spezialmakler taxiert die Wahrscheinlichkeit, dass im eigentlichen Lagerraum tief unter der Erde eingebrochen werden kann, auf null Prozent. Den schwer gesicherten Bereich bekomme auch ich nicht zu sehen.

BayernLB: Hackerangriffe als neue Gefahr

85 Tonnen Gold gingen von Nürnberg aus im vergangenen Jahr zumeist an Privatkunden, manchmal auch an Händler im Land. Bei einem deutschen Gesamtvolumen von 185 Tonnen ist das knapp die Hälfte.

Der Rest kommt zu einem großen Teil von der Helaba, der Landesbank aus Hessen, oder von der Reisebank, dem Spezialinstitut aus dem Genossenschaftsbereich. Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat das Goldgeschäft im vergangenen Jahr aufgegeben. Zu hoch waren die Kosten für Sicherheit. Die Helaba übernahm.

Die hohen, aber notwendigen Kosten für Sicherheit hat auch Gero Bergmann immer im Blick. „Dienstleister testen ständig unsere Systeme und simulieren Angriffe“, erklärt der Vorstand. Vor allem die Kosten für den Schutz der IT-Systeme steigen immer weiter an.

>> Lesen Sie hier: Weltweite Hackerangriffe: Worauf deutsche Bankkunden nun achten sollten

Unter dem Strich verdienen sie bei der BayernLB trotzdem weiter gut am Geschäft mit Münzen und Barren, auch wenn die Nachfrage im laufenden Jahr deutlich zurückgegangen ist. Das liegt vor allem an den steigenden Zinsen.

Eine meistens sichere Geldanlage – Gold in einem Münchener Edelmetallhaus. (Foto: Reuters) Goldbarren

Dabei ist der Run auf Gold und andere Edelmetalle eine Entwicklung, die erst vor rund 15 Jahren einsetzte. Davor galt der Markt jahrzehntelang nahezu als tot. So sehr, dass die Bank of England im Jahr 1999 sogar tonnenweise Staatsreserven verkaufte.

Die erste Tranche über 25 Tonnen wechselte zum heute unvorstellbaren Preis von 261,20 Euro je Unze den Besitzer. Aktuell müssten gut 1750 Euro dafür bezahlt werden.

Lehman-Pleite als Wendepunkt auf dem Goldmarkt

Dann aber ging im September 2008 die US-Investmentbank Lehman Brothers pleite. Etwa 300 Aufträge für physische Edelmetalle kamen davor pro Tag bei der BayernLB herein. 5000 waren es, als das Bankbeben in eine weltweite Finanzkrise mündete. „Das war der Beginn der Renaissance im Handel mit Edelmetallen“, erinnert sich Bergmann.

Es folgte die Euro-Krise samt Griechenland-Rettung, wieder war der Run groß. Mit jedem Abflauen der Krisenstimmung sanken zwar die Verkäufe, im Schnitt lagen die täglichen Bestellungen anschließend aber immer über den vorherigen Mittelwerten.

Zwischen 2013 und 2017 kam es zu einer Seitwärtsbewegung, seitdem steigt die Nachfrage massiv. Allein mit Ausbruch der Coronapandemie haben drei Millionen Deutsche erstmals Gold gekauft, hat die Reisebank in einer Studie errechnen lassen. Doch gerade als der große Run auf Gold begann, brachen die weltweiten Lieferketten zusammen. Münzen und Barren aus Südafrika, Kanada oder Australien waren kaum mehr zu bekommen.

Michael Eubel erinnert sich an einen Sonntag im März 2020, als er einen Anruf von seinem langjährigen Lieferanten aus Südafrika erhielt. Die BayernLB ist der größte Händler von Krügerrand weltweit, der Kontakt ist seit vielen Jahren eng.

Man habe Hinweise darauf, sagte der Anrufer, dass der Staatspräsident das Land am folgenden Mittwoch abriegeln werde, er könne noch 26.750 Unzen Krügerrand anbieten. Die müssten aber in drei Tagen das Land verlassen haben.

Eubel informierte das Headquarter in München, sorgte für die Freigabe der zur Bezahlung nötigen Millionen und übernahm die angebotenen Unzen komplett. Am Dienstagabend um 20.45 Uhr hob eine Passagiermaschine von Johannesburg nach Frankfurt ab.

Im Gepäckraum befand sich rund eine Tonne Gold. „Wir sind mit einem wirklich beachtlichen Edelmetallbestand in die Pandemie gegangen“, erinnert sich Eubel. So war man auch imstande zu liefern, als anderswo die Lager leer waren.

Gold: Deutsche Anleger als weltweites Phänomen

Mehr als 9000 Tonnen Gold besitzen die Deutschen inzwischen, fast dreimal so viel, wie die Bundesbank in ihrem Bestand hat. Auch die US-Notenbank besitzt weniger. Im Schnitt ordern die Deutschen pro Kaufauftrag Gold im Wert von 4000 Euro. 62 Prozent kaufen über eine Bank oder Sparkasse, der Rest über Händler.

Gefragt sind besonders Barren in Stückelungen von 100 Gramm, 250 Gramm oder einem Kilogramm. Für das Kilo wären aktuell mehr als 56.000 Euro fällig.

Einen Kilo-Barren reicht Michael Eubel gerade herum. Er liegt satt in der Hand, ich fühle und taste. Etliche Kameras zeichnen alles auf.

Dass physisches Edelmetall als besondere Form der Geldanlage auch Menschen mit bestimmten Weltanschauungen anzieht, wissen sie auch bei der BayernLB.

>> Lesen Sie hier: Erst eine Zinswende könnte Gold teurer machen

„Wer viel Silber kauft, will jedenfalls für alle erdenklichen Notlagen vorsorgen – manche Käufer vielleicht sogar aus Angst vor dem Weltuntergang“, bringt es Eubel auf den Punkt.

Ebenfalls stark nachgefragt von Anlegern, die Sicherheit suchen: Silber. (Foto: Reuters) Silberbarren

Rund 735 Tonnen Silber gingen im vergangenen Jahr aus Nürnberg an private Käufer. Ebenfalls ein Rekord. In der Gedankenwelt vieler Käufer lässt sich mit Silbermünzen leichter das Überleben sichern. Mit einem Gegenwert von rund 25 Euro kann man einfacher einkaufen als mit einem halben Gramm Gold, das etwa dem gleichen Wert entspricht.

„Financial Prepper“ nennen sie diese Klientel bei der Reisebank. Solche Kundinnen und Kunden haben sich in den vergangenen Jahren ebenfalls stark mit „Fluchtwährungen“ eingedeckt. Neben dem US-Dollar standen der Schweizer Franken, das britische Pfund, die norwegische Krone, aber auch der australische und der Kanada-Dollar hoch im Kurs.

„Kompetenzzentrum für Sorten und Edelmetalle“: Bargeldwelle in der Urlaubszeit

Im Raum neben den Edelmetallen werden im Nürnberger Keller gerade „Sorten“ verpackt. So nennen Banker Geldscheine in ausländischer Währung, die von hier den Weg in die Filialen im Land finden. In handlichen Rollwagen lagern 85 der weltweit 110 verfügbaren Währungen.

Mit ihren kunterbunten Farben fallen vor allem die Polymer-Scheine auf: Wie aus Plastik wirken diese Scheine mit hoher Fälschungssicherheit, die anfangs vor allem in Ländern mit hoher Luftfeuchtigkeit Verbreitung fanden und sich nun weltweit durchsetzen.

Zählmaschinen rattern, feinste Waagen bestimmen das Gewicht, Wert-Kuverts liegen bereit. Alles ist sortiert nach Ländern. Gerade ist wieder Hochsaison für Scheine – trotz fortschreitender Bezahlung mit Karte oder Smartphone in den Urlaubsländern.

Den Hauptanteil des Geschäfts mit Währungen macht natürlich der US-Dollar aus. Über einen Vertrag mit der US-Notenbank werden auch an diesem Tag nagelneue Scheine angeliefert.

Das handliche Paket hat eine durchsichtige Folie, die vertraute Farbe der Greenbacks ist gut zu erkennen. Michael Eubel betrachtet auch das emotionslos: „Es gilt wie überall im Handel: König ist der, der Ware hat.“

Mehr: Warum Großinvestoren Gold, Silber und Platin ins Portfolio legen

Erstpublikation: 02.08.2023, 14:52 Uhr.