Got Photo Milliarden-Fonds von Private-Equity-Haus EQT übernimmt Foto-Start-up aus Berlin

Die Softwarefirma Got Photo bekommt einen neuen Eigentümer. Zwei Merkmale haben den Finanzinvestor EQT überzeugt. Das Start-up soll nun vor allem ein Ziel verfolgen.

Das Berliner Unternehmen Got Photo hat nach eigenen Angaben 4000 Kunden in mehreren Ländern. (Foto: Moment/Getty Images) Berliner Skyline mit dem Fernsehturm

Frankfurt Das Private-Equity-Unternehmen EQT übernimmt die Softwarefirma Got Photo, die eine Plattform für Fotografen betreibt. Über den Transaktionswert machen die Beteiligten keine Angaben. In der Regel investiert der Finanzinvestor – hinter dem die schwedische Wallenberg-Familie steht – aus seinem EQT-Growth-Fonds aber rund 100 Millionen Euro. In Finanzkreisen heißt es, das sei bei Got Photo ebenso der Fall.

Dominik Stein, Partner bei EQT, sagte dem Handelsblatt: „Der Trend im Markt geht in Richtung schnell wachsender Unternehmen, die gleichzeitig profitabel wirtschaften. In diese Kategorie fällt auch der Marktführer Got Photo.“ EQT habe in diesem Jahr aus seinem Growth-Fonds, der ein Volumen von 2,4 Milliarden Euro hat, zwei Investments getätigt: Integrity Next und Got Photo. Zwei bis drei weitere könnten in diesem Jahr noch folgen, sagt Stein.