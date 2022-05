Greenwashing-Verdacht Razzia bei Deutscher Bank und DWS

Die Zentralen der Deutschen Bank und ihrer Fondstochter DWS werden in Frankfurt von Polizei und Staatsanwaltschaft durchsucht. Hintergrund sind Greenwashing-Vorwürfe gegen die DWS.

Frankfurt Die Zentralen von Deutsche Bank und ihrer Fondstochter DWS werden in Frankfurt von Polizei und Staatsanwaltschaft durchsucht. Hintergrund sind laut Staatsanwaltschaft Frankfurt die Greenwashing-Vorwürfe gegen die DWS.

Beamte der Strafverfolgungsbehörden betraten am Dienstagmorgen die Zwillingstürme an der Frankfurter Taunusanlage, in denen Deutschlands größte Bank ihren Hauptsitz hat, sowie die Räumlichkeiten der DWS Group in unmittelbarer Nähe.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt sagte dem Handelsblatt, etwa 50 Beamte der Staatsanwaltschaft, der Bafin und des Bundeskriminalamts seien bei der Razzia im Einsatz. „Die Ermittlungen laufen seit Anfang des Jahres und richten sich noch gegen Unbekannt“, sagte die Sprecherin. Der Anfangsverdacht laute auf Kapitalanlagebetrug. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über die Durchsuchungen berichtet.