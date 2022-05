Greenwashing-Vorwurf Razzia bei Deutscher Bank und DWS

Die Zentralen des Instituts und seiner Fondstochter werden in Frankfurt von Staatsanwaltschaft, BKA und Bafin durchsucht. Hintergrund ist der Verdacht des Kapitalanlagebetrugs gegen die DWS.

Die Zentrale des größten deutschen Geldhauses wurde innerhalb weniger Wochen zweimal durchsucht. (Foto: dpa) Deutsche-Bank-Zentrale

Frankfurt Die Deutsche Bank hat erneut Ärger mit den Strafverfolgungsbehörden: Beamte der Staatsanwaltschaft starteten am Vormittag Razzien in den Zwillingstürmen der Deutschen Bank sowie im benachbarten Gebäude der Fondstochter DWS. Die Behörde ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Anfangsverdachts des Kapitalanlagebetrugs.

Konkret geht es um den Vorwurf des sogenannten Greenwashings gegen die DWS. Der börsennotierte Vermögensverwalter, an dem die Deutsche Bank die Mehrheit hält, soll sein Engagement in Sachen Nachhaltigkeit und grüne Investments systematisch übertrieben dargestellt haben. Die DWS sieht sich mit den Vorwürfen konfrontiert, seit ihre frühere Nachhaltigkeitsbeauftragte Desiree Fixler im August 2021 damit an die Öffentlichkeit ging. Behördliche Untersuchungen in den USA und Deutschland waren die Folge.