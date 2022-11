Großbank Credit Suisse kämpft mit Abzug von Kundengeldern und erwartet Milliardenverlust

Das Schweizer Institut steckt in einer Krise.

Zürich Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat vor der heutigen Abstimmung der Aktionäre über eine milliardenschwere Kapitalerhöhung ihre Verlusterwartung für das vierte Quartal bekräftigt.

Das krisengeplagte Institut rechnet nach Angaben vom Mittwoch im Zeitraum Oktober bis Dezember vor Steuern mit einem Fehlbetrag von bis zu 1,5 Milliarden Franken.

Die Credit Suisse kämpft weiterhin mit hohen Mittelabflüssen in der Vermögensverwaltung. Seit Ende September sei das verwaltete Vermögen der Bank um zehn Prozent geschrumpft, teilte die Credit Suisse weiter mit. Das sorge für weniger Nettozinsertrag sowie ein geringeres wiederkehrendes Kommissions- und Gebührenaufkommen.

Allein in den ersten zwei Oktoberwochen hatten Kunden sechs Prozent des angelegten Vermögens abgezogen. Die Credit Suisse musste kurzzeitig sogar ihre Liquiditätsreserve anzapfen, um die Kontokündigungen zu bedienen.

Jetzt die besten Jobs finden und per E-Mail benachrichtigt werden.

Dieser Trend habe sich seit Mitte Oktober verlangsamt, sei aber noch nicht vollends gestoppt worden, heißt es von der Bank weiter. Immerhin: Im Schweiz-Geschäft hätten sich die verwalteten Vermögen weitgehend stabilisiert.

Social-Media-Gerüchte sorgen für Verunsicherung

Während das Top-Management um CEO Ulrich Körner an einer neuen Strategie feilte, nahmen Anfang Oktober in sozialen Medien plötzlich Gerüchte über einen bevorstehenden Zusammenbruch der Bank an Fahrt auf.

Die Aktie schien allein aufgrund dieser Gerüche abzustürzen – und selbst Kreditausfallversicherungen für Anleihen der Credit Suisse verteuerten sich rasant. Das sorgte für Verunsicherung bei Kunden weltweit – besonders stark jedoch in Asien.

Seit Körner Ende Oktober seine neue Konzernstrategie und umfangreiche Sparprogramme vorgestellt hat, hat sich die Nervosität gelegt. Am Mittwoch bekräftigte die Bank ihr Ziel, bis Jahresende eine Eigenkapitalquote von 13,5 Prozent zu erreichen.

Doch der Konzernumbau und die Stelleneinsparungen im Umfang von fünf Prozent der Belegschaft verschlingen viel Geld. Zudem drohen weitere Abschreibungen auf den Wert von Immobilienbesitz oder Software, warnte das Geldhaus.

Um den Umbau zu finanzieren, sammelt die Bank vier Milliarden Franken frisches Geld über zwei Kapitalerhöhungen ein, die auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch beschlossen werden sollen. Die größte Bank Saudi Arabiens, SNB, hatte angekündigt, einen großen Teil der Kapitalerhöhung zu zeichnen.

Mit Agenturmaterial.

Mehr: „Historischer Moment“: Credit Suisse meldet Milliardenverlust und radikalen Umbau