Großbank Katar will angeblich Beteiligung an Credit Suisse ausbauen – Ratingagenturen stufen Bonität herab

Zürich Der Staatsfonds von Katar plant einem Medienbericht zufolge eine Erhöhung seiner Beteiligung an der krisengeplagten Credit Suisse. Die Qatar Investment Authority (QIA) wolle Seite an Seite mit der Saudi National Bank an der Aktienplatzierung der Schweizer Großbank teilnehmen, wie die „Financial Times“ (FT) am Mittwoch unter Berufung auf Insider berichtete. Credit Suisse will sich früheren Angaben zufolge mit einem Bezugsrechtsangebot für bestehende Aktionäre und einer Platzierung bei Profi-Anlegern insgesamt vier Milliarden Franken besorgen.

Die Saudi National Bank hat bereits angekündigt, an der Aktienplatzierung teilnehmen zu wollen. Dem Zeitungsbericht zufolge sind auch QIA und zwei weitere Investoren dabei. Bei dem dritten Investor handle es sich um eine Schweizer Gruppe, jedoch nicht um eine konkurrierende Bank. Der mit einem Anteil von zehn Prozent größte Investor, das US-Fondshaus Harris Associates, werde sich nicht an der Aktienplatzierung beteiligen, dürfte aber im Rahmen der Bezugsrechtsemission weitere Aktien kaufen, hieß es weiter.

QIA hält rund fünf Prozent an Credit Suisse. Die Olayan Group, eine Investmentgesellschaft im Besitz einer reichen saudischen Familie, werde sich voraussichtlich ebenfalls nicht an der Aktienplatzierung beteiligen, aber ihren Anteil von rund fünf Prozent an der Bank durch die Teilnahme an der Bezugsrechtsemission beibehalten. Die Saudi National Bank (SNB) werde mit ihrem Anteil die Schwelle von zehn Prozent nicht überschreiten, um Komplikationen mit der Schweizer Aufsichtsbehörde zu vermeiden, berichtet die „FT“. Nach den beiden Kapitalerhöhungen kämen SNB, QIA und Olayan zusammen auf 20 bis zu 25 Prozent der Credit-Suisse-Aktien.

Die Großbank hatte zuletzt ein umfassendes Sanierungsprogramm angekündigt. Als Reaktion darauf hat Moody's Investors Service nun mehrere Ratings zurückgestuft. So senkte die Ratingagentur das langfristiges Rating der Großbank um eine Stufe von „A2“ auf „A3“. Der Ausblick für eine ganze Reihe von Ratings bleibe negativ, teilte die Agentur mit.

Moody`s begründete die Rating-Senkungen mit den Risiken bei der Umsetzung des Konzernumbaus. Die Komplexität der Ausgliederung der Investmentbank und der gleichzeitigen Abwicklung von weiteren Geschäftsbereichen werde lange dauern und berge ein hohes Risiko, dass wichtige Mitarbeiter und Kunden die Bank verlassen könnten.

S&P bewertet Credit Suisse nur noch knapp über Ramschniveau

Auch S&P Global Ratings hat das Langfrist-Rating der Credit Suisse auf nur noch eine Stufe oberhalb des Ramsch-Status gesenkt. Die Bonitätsnote liegt nun nur noch bei BBB- nach bislang BBB. Die Kreditwächter verwiesen in Bezug auf die Restrukturierungspläne auf „erhebliche Umsetzungsrisiken in einem sich verschlechternden und volatilen Konjunktur- und Marktumfeld“. Sie schlossen sich damit der Sicht an, die Analysten bereits nach der Präsentation der Maßnahmen geäußert hatten.

Nach Vorstellung der neuen Konzernstrategie war die Credit-Suisse-Aktie am vergangenen Donnerstag um beispiellose 18 Prozent abgesackt. Die hohen Kosten der Pläne und die starke Verwässerung der Altaktionäre durch eine geplante Kapitalerhöhung waren die Hauptgründe für den Abverkauf.

Für das abgelaufene Quartal berichtete die Zürcher Großbank einen Verlust von 4,03 Milliarden Franken. Die Umstrukturierung sieht eine Zerschlagung der Investmentbank vor. Bis 2024 sollen die Maßnahmen rund 2,9 Milliarden Franken kosten.

S&P missfiel in den Zahlen auch das Ergebnis des wichtigen Wealth Managements: „Das Ergebnis der Credit Suisse für das dritte Quartal deutet auf ein geschwächtes Geschäft hin, da sich das führende Wealth-Management-Geschäft als weniger widerstandsfähig erwiesen hat als erwartet, was sich in Abflüssen von Kundengeldern und einer unflexiblen Kostenbasis zeigt“, so die Agentur in einer Mitteilung.

Anfang Oktober erst hatte S&P das Langfrist-Rating der Credit Suisse mit BBB bestätigt und dabei das Bekenntnis der Bank zu einer starken Kapitalbasis angeführt, wobei der Ausblick aufgrund von Unsicherheiten über die überarbeitete Strategie bereits negativ war.

Die Credit Suisse hat damit jetzt bei S&P das schlechteste Kreditrating aller großen Investmentbanken. Dies stellt einen strukturellen Nachteil dar, da niedrigere Ratings in der Regel zu höheren Finanzierungskosten führen. Außerdem machen sie Banken als Gegenparteien für Derivatetransaktionen tendenziell weniger attraktiv.

Umfassende Restrukturierung

Mehrere Herabstufungen hatten eine wichtige Rolle bei Marktanteilsverlusten gespielt, die die Deutsche Bank AG vor einigen Jahren zu erleiden hatte. Umgekehrt waren die sich seither erholenden Ratings der Frankfurter ein entscheidender Faktor bei der Rückgewinnung der Marktanteile.

Auch DBRS Morningstar kürzte die Ratings der Credit Suisse – sowohl für die Gruppe als auch für die Bank. Der Schritt spiegle die Schwierigkeiten wider, denen sich die Credit Suisse bei der Sanierung des Geschäfts und der Wiederherstellung des Vertrauens gegenübersehe. Der Rating-Trend bleibe negativ.

„Die Unsicherheiten und Spekulationen um die Credit Suisse haben die Refinanzierungskosten der Großbank schon seit längerer Zeit in die Höhe getrieben, insofern kommen die Ratinganpassungen nicht überraschend“, erklärte ZKB-Analyst Christan Schmidiger.

Um ihre Finanzen zu sanieren, will die Credit Suisse vier Milliarden Franken durch eine Bezugsrechtsemission und die Platzierung von Aktien bei Großinvestoren wie der saudischen Bank SNB aufbringen.

Credit-Suisse-Präsident Axel Lehmann hatte erklärt, die Kapitalerhöhung werde die Bank „grundsolide“ machen und ihr bei der Umsetzung der Restrukturierung helfen. Im Rahmen des Umbaus wird eine Investmentbanking-Boutique ausgliedert. Die Handelsaktivitäten werden verkleinert.

Weitere Schlüsselelemente der Umstrukturierung sind der Verkauf von Teilen des Verbriefungsgeschäfts an Finanzinvestoren. Außerdem will die Bank ihre Belegschaft bis 2025 um 9.000 auf 43.000 Mitarbeiter reduzieren.

