Großbank UBS verliert ihren Strategiechef

Christian Zeinler lässt die Finanzbranche hinter sich und wird Unternehmer. An der bestehenden Strategie will das Schweizer Institut dennoch festhalten.

Die Bank verliert ihren Strategiechef. (Foto: Bloomberg) UBS-Filiale in Geneva

Zürich Nach dem besten Jahresstart der UBS seit 15 Jahren gibt Strategiechef Christian Zeinler sein Amt bei der Schweizer Großbank ab und wird Unternehmer. Interimistisch übernehme Stabschefin Marsha Yuan zum 1. Juli die Funktion zusätzlich zu ihrer gegenwärtigen Aufgabe, hieß es am Dienstag in einer internen Mitteilung von Konzernchef Ralph Hamers an die Mitarbeiter.

Zeinler stieß vor fünf Jahren zur UBS und half mit, das Kerngeschäft Vermögensverwaltung auf Vordermann zu bringen. 2020 machte ihn Hamers zum Strategiechef der Gruppe.

In dieser Zeit eilte die Bank von Erfolg zu Erfolg. So schaffte das Geldhaus im ersten Quartal 2022 den besten Jahresstart seit 2007 und übertrumpfte damit die Wall-Street-Häuser. Teil der im Februar angekündigten Neuausrichtung ist eine verstärkte Digitalisierung und eine beweglichere Organisation.

Die UBS halte an der bestehenden Strategie fest, erklärte Hamers in der Mitteilung. „Während seiner fünfjährigen Amtszeit bei UBS hat Christian die Zukunft unseres Unternehmens mitgestaltet.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Zeinler lässt die Finanzbranche nun hinter sich. Einem Sprecher zufolge wolle er bei mittelständischen Firmen als Besitzer einsteigen und diesen zu Wachstum verhelfen. Dabei konzentriere sich der ehemalige McKinsey-Partner auf Gesellschaften in der Region Deutschland, Schweiz und Österreich. Mehr: Schwache Konjunktur und hohe Inflation dämpfen Nachfrage nach Lebensversicherungen