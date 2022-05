Großbanken Zwischen den geopolitischen Fronten: Aufspaltung der HSBC gefordert

London/Peking Es gab Zeiten, da galt die britische Großbank HSBC als Zukunftsmodell. Ein weltweit aufgestelltes Finanzinstitut mit starken Standbeinen in Großbritannien, den USA und Asien schien eine Blaupause für das Global Banking einer immer enger zusammenrückenden Weltwirtschaft zu sein. HSBC-Chef Noel Quinn hat deshalb den Ausbau des Geschäfts im Wachstumsmarkt Asien zu seinem Herzensanliegen gemacht und schichtete Aktivitäten in Milliardenhöhe von West nach Ost um.

Doch die Strategie wird nun durch die geopolitischen Spannungen zwischen dem politischen Westen und China infrage gestellt. Handelskriege, Decoupling-Drohungen (technologische Entkopplung), die Missachtung von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit in Hongkong durch das Regime in Peking sowie der schwelende Konflikt über Taiwan – all das bedroht auch die Idee einer gleichermaßen in Ost und West verankerten Großbank mit 40 Millionen Kunden in 64 Ländern.

So ist es auf den ersten Blick nicht überraschend, dass die größte chinesische Versicherungsgruppe Ping An, mit einem Anteil von gut neun Prozent auch der größte Aktionär von HSBC, jetzt offenbar eine Aufspaltung der Großbank gefordert hat.

Die Chinesen sollen unzufrieden mit dem Marktwert der Großbank sein, der rund 30 Prozent unter dem Buchwert der Bilanz liegt. Eine Abspaltung des Asiengeschäfts, das zuletzt zwei Drittel der Gewinne vor Steuern einbrachte, gilt demnach als Schlüssel dafür, dass sich diese Ertragskraft auch stärker im Aktienkurs widerspiegelt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Der asiatische Teil der Bank könnte dann separat an der Börse in Hongkong gelistet werden. „Insoweit der asiatische Arm einen Wertzuwachs verzeichnen würde, könnte eine Aufspaltung sinnvoll sein“, sagte Fondsmanager Steve Clayton von der britischen Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown.

Verärgerung wegen andauernder Kontrolle der Finanzaufsicht

Dass die 1865 in Hongkong gegründete HSBC immer noch von der britischen Finanzaufsicht kontrolliert wird, soll ebenfalls für Missstimmung in China sorgen. Insbesondere, nachdem HSBC auf Druck der Bank of England am Anfang der Pandemie vor zwei Jahren ihre Dividende streichen musste. Auch die Kapitalanforderungen für den asiatischen Teil der Bank wären bei einer Notierung in Hongkong geringer.

Der Vorstandschef der britischen Großbank verteidigt seine Asien-Strategie. (Foto: AFP) HSBC-Chef Noel Quinn

„Wir unterstützen eine Debatte über die Zukunft der Bank“, sagte ein Sprecher von Ping An, „wir wollen, dass sich die Aktionäre an der Debatte beteiligen und Lösungen für HSBC vorschlagen.“ Zuvor hatte HSBC den eingeschlagenen Kurs verteidigt: „Wir glauben, dass wir die richtige Strategie haben und konzentrieren uns darauf, sie umzusetzen“, sagte eine HSBC-Sprecherin.

Das sei der schnellste Weg, um höhere Renditen zu erzielen und den Shareholder Value zu maximieren. Damit sind die Fronten gezogen, wenn sich die Führungsspitzen von HSBC und Ping An Berichten zufolge Mitte Mai treffen wollen.

Forderungen nach einer Aufspaltung der 157 Jahre alten HSBC sind nicht neu. Bereits 2015 stritt die Bank darüber, ob sie ihren Hauptsitz von London nach Hongkong verlegen soll. Als Vorbild gilt der britische Versicherungskonzern Prudential, der sich 2019 in einen britischen, US-amerikanischen und asiatischen Teil aufspaltete.

HSBC ist bis heute an der Themse geblieben, jedoch immer wieder ins politische Kreuzfeuer zwischen China und dem Westen geraten. So etwa im Streit um die in Kanada verhaftete Huawei-Managerin Men Wanzhou und später, als HSBC das umstrittene Sicherheitsgesetz in Hongkong unterstützte, mit dem Peking die Freiheitsbewegung in der früheren britischen Kronkolonie unterdrückt.

Erhebliche Risiken

Ob eine Aufspaltung von HSBC ein Segen für die Aktionäre wäre, ist durchaus umstritten. So weisen Analysten darauf hin, dass die britische Großbank im Moment vor allem davon profitiert, dass sie viele ihrer westlichen Kunden in deren Asiengeschäft unterstützt. „Ich denke, wir sind in einer einzigartigen Position, um insbesondere Firmenkunden und einige unserer internationalen Einzelhandelskunden beim Handel zwischen West und Ost zu unterstützen“, sagte HSBC-Chef Quinn kürzlich auf einem Aktionärstreffen. US-Konkurrenten wie JP Morgan oder die Citigroup, die ebenfalls stark in Asien aktiv sind, könnten von einer gespaltenen HSBC profitieren.

Zudem zeigen die gerade veröffentlichten Quartalsergebnisse der HSBC, dass ein zu starker Fokus auf Asien auch erhebliche Risiken birgt. So haben die anhaltenden Corona-Lockdowns in China sowie die dortigen Verwerfungen auf dem Immobilienmarkt die Erträge in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres belastet.

Mehr: Vorstände von HSBC und Ping An planen offenbar Treffen zu Abspaltungsvorschlag