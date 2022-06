 Großbritannien: Bank of England bemängelt Risikovorsorge einiger Finanzinstitute

Britische Großbanken sind laut Bank of England krisenfester aufgestellt als noch während der Finanzkrise. Bei der ersten Überprüfung der Notfallpläne überhaupt fand sie aber trotzdem Mängel.

Die Krisenvorsorge bei der Lloyds Bank ist laut Bank of England besser, aber noch nicht gut genug. (Foto: Reuters) Filiale einer Lloyds Bank in London

London Die britische Notenbank hat die Risikovorsorge von britischen Großbanken bemängelt und Nachbesserungen gefordert. Zwar bescheinigt die Bank of England (BoE) den acht untersuchten Finanzhäusern, dass sie in einer Notlage ohne Hilfe der Steuerzahler in einem ordentlichen Konkursverfahren abgewickelt werden könnten. Zugleich entdeckten die Notenbanken jedoch bei den Großbanken HSBC, Lloyds und Standard Chartered noch „Unzulänglichkeiten“ in ihren Abwicklungsplänen.

Mit ihrer ersten Überprüfung der Notfallpläne überhaupt wollte die Bank of England sicherstellen, dass sich die Ereignisse aus der Finanzkrise 2008 nicht wiederholen. Damals musste der Staat Lloyds und die damalige Royal Bank of Scotland mit milliardenschweren Kapitalhilfen vor der Pleite bewahren, um volkswirtschaftlichen Schaden abzuwenden. Dieses so genannte „too-big-to-fail“ Problem gilt jetzt weitestgehend als gelöst.