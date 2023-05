Großbritannien Deutsche Bank gesteht illegale Absprachen im Anleihehandel

Das Geldhaus hat nach eigener Einschätzung im Handel mit britischen Staatsanleihen gegen Wettbewerbsregeln verstoßen – könnte aber einer Strafe entgehen.

Die britische Wettbewerbsaufsicht will nun die Stellungnahme des Instituts prüfen. (Foto: dpa) Deutsche-Bank-Zentrale

Frankfurt Die Deutsche Bank hat illegale Absprachen im Handel mit britischen Staatsanleihen eingeräumt. Das Institut habe die britischen Behörden darauf aufmerksam gemacht, dass es an wettbewerbswidrigen Aktivitäten beteiligt gewesen sei, teilte die Competition and Markets Authority (CMA) am Mittwoch mit.

Nach Erkenntnissen der CMA hat Deutschlands größtes Geldhaus im Handel mit britischen Staatsanleihen von 2009 bis 2013 mit den US-Banken Citi und Morgan Stanley, der britischen HSBC sowie der Royal Bank of Canada Preise und Handelsstrategien abgesprochen.

Eine kleine Anzahl an Händlern der beteiligten Banken hätten sensitive Informationen über den Chat des Finanzdienstleisters Bloomberg ausgetauscht. Dadurch sei der Wettbewerb beeinträchtigt worden – unter anderem zu Lasten von Pensionsfonds, des britischen Staats und der britischen Steuerzahler.