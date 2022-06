Gründungsfinanzierung Silicon Valley Bank gibt Berliner Plattform Re:cap 100-Millionen-Dollar-Kreditrahmen

New York, Frankfurt Die 2021 gegründete Berliner Start-up-Finanzierungsplattform Re:cap kann ihr Geschäft deutlich ausweiten. Möglich macht es ein Kreditrahmen über 100 Millionen Dollar (etwa 95 Millionen Euro), den die Silicon Valley Bank (SVB) zur Verfügung stellt. „Das Investment der Silicon Valley Bank hilft uns bei der Expansion“, sagt Re:cap-Mitgründer Paul Becker.

Und es hilft auch der SVB, den deutschen Markt besser kennenzulernen: „Der deutsche Start-up-Markt funktioniert anders als der in den USA oder Großbritannien. Wir wissen, wie die Gründer in Deutschland ticken“, erklärt Becker, der Re:cap zusammen mit Jonas Tebbe gegründet hat.

Re:cap finanziert Start-ups nicht in Form von Eigenkapitalspritzen, sondern durch die Ausreichung von Krediten. „Junge Unternehmen brauchen Geld, aber wollen nicht immer eine Kapitalerhöhung. Viele Banken verweigern die Finanzierung. Da kommen wir ins Spiel“, so Becker.

Insgesamt hat Re:cap nach eigenen Angaben bisher eine zweistellige Millionensumme an mehr als 200 Unternehmen ausgegeben. Diese weisen einen Jahresumsatz von 300.000 Euro bis 30 Millionen Euro auf. Bei der Kreditvergabe gehe man restriktiv vor, Kryptounternehmen etwa bekämen kein Geld, sagt Becker. Vielmehr habe man sich auf ein spezielles Feld konzentriert.

„Die Kernzielgruppe waren zunächst Software-as-a-Service-Unternehmen, mittlerweile auch E-Commerce-Start-ups. Entscheidend ist, dass ihr Geschäftsmodell auf Subscriptions basiert“, also auf Abonnements, erklärt Becker. Software-Unternehmen hätten oft keine klassischen Sicherheiten und bekämen daher keinen Bankkredit. Setzten sie auf Abonnements, gebe es aber einen Vorteil: Die Kunden hätten sich vertraglich verpflichtet, eine regelmäßige Gebühr zu bezahlen.

Junges Start-up mit erfahrenem Team

Das sei ein Asset, so Becker: „Wir sehen genau, wie groß die Kundenbasis ist, die Abogebühren bezahlt. Das bietet uns eine hohe Planungssicherheit, da wir sozusagen gegen diese künftigen Einnahmeströme Geld verleihen.“ Die Kreditobergrenze liege bei 60 Prozent des Jahresumsatzes.

Dass das Geschäftsmodell bei Investoren auf großes Interesse stößt, zeigt die Finanzierungsplattform Pipe. Das 2019 gegründete und in Miami ansässige Start-up hat insgesamt bereits über 300 Millionen Dollar eingesammelt. Bei der jüngsten Finanzierungsrunde im Mai des vergangenen Jahres lag die Bewertung von Pipe nach eigenen Angaben bei mehr als zwei Milliarden Dollar.

Konkurrent in Europa ist Vitt, das im Januar des vergangenen Jahres gegründet wurde und in London ansässig ist. Die auf Software-as-a-Service-Unternehmen spezialisierte Plattform ist nach eigenen Angaben neben dem britischen auch auf den europäischen Märkten aktiv.

Re:cap ist ebenfalls ein junges Startup – allerdings mit einem vergleichsweise erfahrenen Team. Mitgründer Paul Becker hat den digitalen Vermögensverwalter Liqid aufgebaut, in den 2021 unter anderem die Liechtensteiner Privatbank LGT investiert hat. Becker ist immer noch beteiligt, aus dem operativen Liqid-Geschäft aber ausgeschieden. Er konzentriere sich auf Re:cap.

Die Re:cap-Gründer haben Erfahrung im Start-up-Geschäft. Jonas Tebbe und Paul Becker (r.)

Re:cap beschäftigt aktuell 30 Mitarbeiter und will in diesem Jahr kräftig wachsen. Das Gesamtkreditvolumen, das die Plattform ausreichen könnte, liege bei „über 100 Millionen Euro“, wie Becker sagt. Heißt: Der mit Abstand größte Kreditgeber ist die SVB. Die enge Zusammenarbeit sei eine bewusste Entscheidung, so Becker, man spreche aber auch mit anderen interessierten Geldgebern.

Venture-Debt-Finanzierung ist in Deutschland noch eine Nische

Die SVB kennt sich mit dem Re:cap-Geschäftsmodell gut aus. Die Bank wurde 1983 in Kalifornien gegründet und hat sich auf Venture Debt spezialisiert, also auf die Kreditvergabe an Start-ups und Wachstumsunternehmen. Seit 2018 ist sie in Deutschland vertreten – und zählt zu den wenigen hiesigen Banken, die Fremdkapital an junge, meist defizitäre Unternehmen vergeben. Die in diesem Bereich ebenfalls engagierte Deutsche Handelsbank befindet sich seit Jahren in schwerem Fahrwasser.

Zum Deutschland-Start schmiss die SVB eine große Party, zuletzt war es ruhiger um die Bank geworden. Insidern zufolge war der Aufbau des Deutschlandgeschäfts schwieriger als gedacht. Während in den USA Venture Debt laut Zahlen der Europäischen Investitionsbank rund 15 Prozent des Wagniskapitalmarkts ausmacht, sind es in Deutschland nur fünf Prozent.

„Wir sind ständig auf der Suche nach interessanten und innovativen Start-ups, die wir lokal finanzieren und mit denen wir global eine Partnerschaft eingehen. Das Team von Re:cap gefällt uns gut. Es hat in der Vergangenheit gezeigt, dass es ein Geschäft aufbauen und skalieren kann“, erklärt Andrew Parker von SVB in Deutschland.

Die Kreditvergabe-Prinzipien von Re:cap ähnelten zudem denen der SVB. „Insofern sind die Berliner ein guter Partner und tragen zum Wachstum des Innovationsökosystems in Deutschland bei“, sagt Parker.

Hinter dem bis zu 100-Millionen-Dollar-Topf steht das SVB Team in Frankfurt und London. Re:cap erhält nicht die ganze Summe direkt ausgezahlt, sondern Schritt für Schritt je nach Kundennachfrage in Form von Ratenkrediten. Im Hintergrund steht eine luxemburgische Verbriefungsgesellschaft. Die SVB lagert so einen Teil ihrer Arbeit an Re:cap aus und kann schneller wachsen.

Sorgen aufgrund des aktuellen Abschwungs an den Technologiemärkten machen sich die Re:cap-Gründer zumindest nach außen kaum. Noch in diesem Juni startet die Plattform in den Niederlanden. Das Geld aus dem Silicon Valley dürfte die Expansion anschieben.

