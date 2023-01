Grüne Deals Nachhaltigkeit belebt das Fusionsgeschäft

Frankfurt Das Thema Nachhaltigkeit wird zum bestimmenden Faktor in der zukünftigen Ausrichtung von Konzernen. Gleichzeitig wird es hierbei neue Impulse für den Kauf von Unternehmen oder Konzernteilen geben. Das hat jetzt eine repräsentative Umfrage der Unternehmensberatung EY (Ernst & Young) unter deutschen Unternehmen ergeben, die dem Handelsblatt vorliegt.

Die verantwortlichen Manager sind sich demnach einig: Kein anderer Werttreiber entwickelt sich derzeit dynamischer als die Nachhaltigkeit – ganze 94 Prozent gehen von einer steigenden Bedeutung dieses Kriteriums für den Unternehmenswert aus. Die strategische Ausrichtung der Firmen nennen nur 68 Prozent, Finanzkennzahlen sogar nur 35 Prozent. Das Prinzip der Nachhaltigkeit kennt man zum Beispiel aus der Forstwirtschaft. Dort besagt es, dass man nur so viel Holz einschlägt, wie permanent nachwächst.

Die Optimierung der Geschäftsmodelle unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit wird in Zukunft auch das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen (M&A) befeuern. Immer mehr Unternehmen stellen sich laut EY neu auf und trennen sich von Geschäftsbereichen oder tätigen Zukäufe, um diesen Prozess aktiv zu steuern.

Derzeit planen der Umfrage zufolge gut sieben von zehn deutschen Großunternehmen beziehungsweise 73 Prozent für die kommenden zwei Jahre Zu- oder Verkäufe, um die eigene Nachhaltigkeitsperformance zu verbessern.

„Wir erleben auf dem M&A-Markt gerade einen radikalen Umbruch: Es gibt immer mehr grüne Deals, also Transaktionen mit einem Nachhaltigkeitsbezug, und ihr Anteil am gesamten M&A-Markt steigt stetig. Denn Nachhaltigkeit ist nicht mehr ,nice to have‘, sondern für viele Unternehmen überlebenswichtig“, sagt Constantin M. Gall, Managing Partner des Bereichs Strategy and Transactions bei EY. „Wer sein Geschäftsmodell nicht auf Nachhaltigkeit hin überprüft und optimiert, wird an der Börse massiv abgestraft und droht auch, den Zugang zu Fremdkapital zu verlieren.“

Solche Unternehmen endeten schnell als Übernahmekandidaten – trotz womöglich guter Gewinnentwicklung, meint der Experte. Neun von zehn Unternehmen gehen davon aus, dass Investoren zukünftig noch stärker als zurzeit Wert auf Nachhaltigkeit legen werden.

Erneuerbare Energien rücken in den Fokus

Der M&A-Markt und die Investmentbanker können positive Impulse derzeit gut gebrauchen, denn die Branche leidet unter den Folgen des Ukrainekriegs und der Abkühlung der Konjunktur. Laut dem Analysehaus Refinitiv brach das globale M&A-Volumen im vergangenen Jahr um 40 Prozent auf 3,5 Billionen Dollar ein, im Geschäft mit deutscher Beteiligung sah es mit einem Minus von 36 Prozent nicht besser aus.

In diesem Umfeld ist die Hinwendung zu erneuerbaren Energien ein wesentlicher Treiber für Deals. „Gesucht werden beispielsweise Konzerne, die grüne und fossile Bereiche unter einem Dach haben. Hier gibt es dann Ideen für eine Neuordnung oder Aufspaltung“, sagt Dirk Albersmeier, Co-Chef für das weltweite M&A-Geschäft bei der US-Bank JP Morgan.

„Im Zeichen der Energiekrise suchen zahlreiche Unternehmen nach Unabhängigkeit und holen sich die notwendige Expertise für den nachhaltigen Umbau des eigenen Geschäftsmodells durch Zukäufe ins Haus“, meint Lucina Berger, Partnerin bei der Kanzlei Hengeler Mueller.

Im schwachen M&A-Jahr 2022 gab es laut Refinitiv schon zahlreiche Deals im Bereich erneuerbare Energien in Europa. So übernahm etwa der Stromerzeuger EDP Renovaveis SA eine Mehrheitsbeteiligung an der Kronos Solar Energy GmbH, und eine internationale Investorengruppe beteiligte sich im Rahmen einer Finanzierungsrunde an der Zolar GmbH in Berlin. Außerdem wechselten Wind- und Solarparks die Besitzer.

Für den Umgang mit Unternehmensbereichen oder Produkten, die dem Anspruch an Nachhaltigkeit nicht mehr gerecht werden, nutzen die Unternehmen unterschiedliche Strategien. Jedes zweite Unternehmen lässt Produkte auslaufen und knapp jedes fünfte Unternehmen plant den Verkauf „nicht grüner“ Geschäftseinheiten.

Derartige Vorhaben erweisen sich in der Praxis allerdings zunehmend als schwierig, Verkäufer müssen laut EY teils erhebliche Preisabschläge hinnehmen. Beliebter als ein Verkauf von Geschäftsbereichen aus Nachhaltigkeitsgründen ist offenbar der Zukauf nachhaltiger Assets: 43 Prozent der von EY im Rahmen der Studie „Sustainability Portfolio Review“ befragten Unternehmen planen derartige Transaktionen, bei denen beispielsweise Start-ups zugekauft werden.

Solche Maßnahmen können sich für die Unternehmen lohnen. Denn der Kapitalmarkt gewährt Unternehmen mit besseren Nachhaltigkeitsbewertungen deutlich höhere Multiplikatoren. So ergab eine EY-Analyse für Unternehmen mit exzellentem Nachhaltigkeitsrating einen Bewertungsaufschlag von 2,0 mal ihren operativen Gewinn (Ebitda) gegenüber solchen mit einer schwachen Nachhaltigkeitsperformance.

„Grüne Aktiva werden inzwischen mit einem deutlichen Aufschlag gehandelt – und diese Entwicklung wird sich fortsetzen. Die Bemühungen der Unternehmen, ihre Portfolios entsprechend zu bereinigen, werden also durch ganz konkrete finanzielle Vorteile belohnt“, betont Gall. Zudem sei auch die Kreditvergabe der Banken zunehmend an Nachhaltigkeits- beziehungsweise ESG-Ratings gebunden. Das Kürzel ESG steht für Umwelt- und Sozialkriterien sowie eine gute Unternehmensführung.

Mehr: Jeder zweite nachhaltige Fonds investiert in Öl, Kohle und Luftfahrt