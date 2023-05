Grüne Investments So profitieren Investoren vom Klimawende-Geschäft

Frankfurt Die Herausforderungen zur Bewältigung der Klimakrise sind gewaltig. Rund 150 Billionen Dollar an Investitionskapital werden weltweit bis 2050 benötigt, um das Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erreichen und somit die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Das geht aus der Analyse der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) hervor, die aus dem immensen Bedarf große Chancen für private Investoren ableitet.

„Die Private-Equity-Fonds werden hier einen signifikanten Anteil haben. In den vergangenen Monaten wurden neue Fonds mit einem Fokus auf ‚grüne Investments‘ aufgelegt, dieser Trend wird sich fortsetzen“, sagt Jan Wittmaack, Partner im Münchner Büro von BCG. Experten schätzen, dass für die Private-Equity- und Venture-Capital-Fonds gut zehn Prozent am Investitionsvolumen abfallen könnte.

Private-Equity-Fonds engagieren sich zumeist bei etablierten Unternehmen, unterstützen ihr Wachstum mit Kapital und Expertise und verkaufen sie nach ein paar Jahren weiter oder bringen sie an die Börse. Venture Capital finanziert Start-ups und Firmen in einer frühen Wachstumsphase.

Seit 2021 sind die Transaktionen im Bereich Climate-Tech laut Wittmaack um 40 Prozent gestiegen, mit mehr als 60 neuen Private-Equity- und Risikokapital-Investoren und rund 1000 Klima-Deals im vergangenen Jahr weltweit. In Europa waren es 2022 etwa 250 Transaktionen in diesem Bereich laut der BCG-eigenen Klima- und Nachhaltigkeitsdatenbank. Zu den spezialisierten Fonds, die in den vergangenen Jahren an den Start gegangen sind, gehören beispielsweise der EQT Future Fund, Trill Impact, TPG Rise Climate oder auch Summa Equity.

In Deutschland wird derzeit etwa der Leipziger Solaranbieter Energiekonzepte Deutschland für einen Verkauf vorbereitet. Die Firma befindet sich mehrheitlich im Besitz der Private-Equity-Firma Auctus und könnte dabei mit mehr als zwei Milliarden Euro bewertet werden. Das Energie-Start-up 1Komma5 Grad hat Finanzkreisen zufolge Investoren angesprochen, um weitere 150 bis 200 Millionen Euro Eigenkapital einzuwerben. Dabei könnte die Firma mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet werden.

Auch kleinere Deals sind in der Mache. So steht Finanzkreisen zufolge die 400 bis 500 Millionen Euro schwere Solarfirma Sunfarming aus der Nähe von Berlin zum Verkauf. Die Gründer suchen einen Minderheitsaktionär, um Geld für zusätzliches Wachstum zu erhalten, Private-Equity-Firmen sind interessiert. Auch der Freiflächen-Solarentwickler Solargrün sucht einen neuen Eigentümer und könnte dabei mit rund 100 Millionen Euro bewertet werden, hieß es. Sunfarming lehnte eine Stellungnahme ab, Solargrün war zunächst nicht erreichbar.

Zu den größten Deals von Finanzinvestoren im europäischen Erneuerbaren-Sektor gehörten in den vergangenen Jahren der Erwerb der italienischen Falck Renewables durch IIF (JP Morgan) für 3,4 Milliarden Euro und der Verkauf der britischen Hornsea-1-Windparks an Global Infrastructure Management für 3,1 Milliarden Euro.

Das M&A-Transaktionsvolumen ist insgesamt zuletzt rückläufig gewesen, allerdings galt dies nicht für Deals mit einem Bezug zu Klima-Investments oder zu Nachhaltigkeit, heißt es bei BCG. Da sei es zu einer eher gegenläufigen Entwicklung gekommen, vor allem bei Finanzierungen für Gründer und bei der Bereitstellung von Wachstumskapital.

Cleantech-Transaktionen gewinnen schon 2023 an Gewicht

Die Energiekrise in Europa wegen der starken Abhängigkeit von Russland hat grüne Investments forciert. Nach Angaben des Analysehauses Pitchbook spielten sich fünf der 20 wichtigsten Deals in Europa im ersten Quartal 2023 im Bereich der Umwelttechnologien ab.

So bekam der Solarstrom-Spezialist Enpal Anfang des Jahres eine Finanzierung über 215 Millionen Euro, Polytech (Windenergie) erhielt frische Gelder über 135 Millionen Euro, Integrity Next (Software) über 100 Millionen Euro und Climeworks (CO2-Entnahme) 650 Millionen Dollar. Das Solarenergie-Unternehmen Powerfield konnte bei Investoren 500 Millionen Euro einsammeln. Und der Solar- und Windkraftanbieter Baywa will sich von seinem Solarhandelsgeschäft trennen und das erlöste Geld in eigene Produktionskapazitäten für erneuerbare Energie investieren.

Einer der größten „grünen“ Deals spielte sich zuletzt allerdings ohne Beteiligung von Private Equity ab. Viessmann verkauft seine Heizungssparte und damit auch das Wärmepumpengeschäft für elf Milliarden Euro an den US-amerikanischen Konkurrenten Carrier Global. Die Heizungssparte macht 85 Prozent des Umsatzes im Familienunternehmen aus. Solche Milliardendeals fallen den Finanzinvestoren derzeit schwer, weil die Kredite dafür nur schwer zu bekommen sind.

Fünf grüne Deals pro Woche

Aktuell gibt es in Europa laut BCG im Schnitt fünf Investments pro Woche seitens der Private-Equity- und Risikokapital-Investoren mit einem ESG- oder Nachhaltigkeitsbezug. „In den kommenden Monaten wird es in Europa einige große Milliarden-Deals in diesen Themenfeldern geben“, glaubt Wittmaack. Außerdem würden etablierte Unternehmen vermehrt Start-ups übernehmen, um Know-how und Zugang zu Technologie zu erwerben. Die Zahl der Übernahmen deutscher Start-ups stieg von 171 im Jahr 2021 auf 203 im vergangenen Jahr – ein Rekord, hat die Beratungsgesellschaft EY ermittelt.

Wegen der Ängste vor einer möglichen Rezession in Europa und den USA sind die Bewertungen der Firmen teilweise rückläufig, was jedoch nicht für grüne Investments gilt. „Die Preise beziehungsweise Bewertungen für Firmen im Bereich Klima und Nachhaltigkeit sind weiterhin hoch. Im Schnitt wird momentan das 15- bis 20-Fache des operativen Gewinns (Ebitda) gezahlt, teilweise auch noch deutlich mehr“, sagt Astrid Latzel, Managing Director und Partnerin bei BCG.

