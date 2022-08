Halbjahresbilanz Förderbank KfW ist wegen Ukrainekrieg und Energiekrise gefragt wie nie

Das Frankfurter Institut hat sein Fördervolumen nahezu verdoppelt auf 95 Milliarden Euro. Ein Grund ist auch die Rettung einiger wichtiger Konzerne.

Das Fördervolumen des Instituts erhöhte sich im ersten Halbjahr um 91 Prozent. (Foto: dpa) KfW-Logo

Frankfurt Die staatliche Förderbank KfW ist angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Gaskrise in Deutschland gefragt wie lange nicht. Im ersten Halbjahr hat sich das Fördervolumen fast verdoppelt auf 95,1 Milliarden Euro, wie das Frankfurter Geldhaus am Mittwoch mitteilte.

Ein Grund dafür ist, dass die Bank Energieversorgungsunternehmen im Auftrag des Bundes stützte – mit 33,4 Milliarden Euro. Die KfW hat sich etwa mit einem neun Milliarden Euro schweren Darlehen an der Rettung des Energiekonzerns Uniper beteiligt. Auch mehrere andere Energiefirmen und Gashändler erhielten Kredite.

Vorstandschef Stefan Wintels sagte: „Die KfW unterstützt die deutsche Wirtschaft bei der Bewältigung der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine im besonderen Maße.“ Neben Krediten zur Sicherung der Energieversorgung stehe das Institut bereit, vom Krieg betroffenen kleinen und mittelständischen Unternehmen zu helfen.