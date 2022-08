Halbjahreszahlen Börsenkandidat OLB Bank steigert Gewinn um zwei Drittel

Außengastronomie in Oldenburg

Zuletzt wurde die Oldenburgische Landesbank auf Profit getrimmt, um an der Börse attraktiv zu sein.

Oldenburg Die Oldenburgische Landesbank AG konnte ihren Gewinn im ersten Halbjahr um zwei Drittel steigern. Der kürzlich erfolgte Aufkauf von Krediten soll sich bald auszahlen. Bei der Prognose für die Eigenkapitalrendite wird das Unternehmen ambitionierter.

Der Gewinn vor Steuern belief sich auf 146,1 Millionen Euro, verglichen mit 89,6 Millionen Euro in den ersten sechs Monaten 2021, wie das Unternehmen am Dienstag bekanntgab. Die Eigenkapitalrendite nach Steuern kletterte auf 15,3 Prozent.

„Hinsichtlich unserer angestrebten Eigenkapitalrendite nach Steuern gehen wir davon aus, dass wir mittelfristig vermutlich das obere Ende der in Aussicht gestellten Spanne zwischen 13 Prozent und 15 Prozent erreichen werden“, sagte Finanzchef Rainer Polster. Vor seinem Wechsel zur OLB hatte er lange Zeit für die Deutsche Bank AG gearbeitet.

Die OLB gehört Finanzinvestoren wie Apollo Global Management. Für einen möglichen Börsengang hatte sie UBS Group AG, Deutsche Bank AG und Goldman Sachs Group Inc. ausgewählt, wie Bloomberg im März berichtete.

Zuletzt wurde die Bank auf Profit getrimmt. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis ist inzwischen auf 42 Prozent gesunken, womit sie in Deutschland zu den Spitzenreitern gehört. Helfen dürfte auch, dass die Anzahl der Arbeitsplätze um rund 30 Prozent reduziert wurde. Der Erwerb eines Leveraged-Loan-Portfolios der NIBC Bank sowie die Kooperation mit Tulp Hypotheken zur Finanzierung von Hypothekenkrediten in den Niederlanden werden ab der zweiten Jahreshälfte zum Wachstum beitragen, erklärte das Unternehmen am Dienstag weiter.

