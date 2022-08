Halbjahreszahlen Gewinn der DZ Bank bricht ein – Hohe Rückstellungen für Kriegsfolgen

DZ Bank in Frankfurt am Main

Frankfurt Die Eintrübung an den Finanzmärkten hat bei der DZ Bank im ersten Halbjahr deutliche Spuren hinterlassen. Der Vorsteuergewinn sank im ersten Halbjahr um 37 Prozent auf 1,14 Milliarden Euro, wie Deutschlands zweitgrößtes Geldhaus am Dienstag bekannt gab.

Hauptverantwortlich dafür waren rote Zahlen bei der Versicherungstochter R+V sowie ein Gewinneinbruch bei der Fondtochter Union Investment. Das klassische Bankgeschäft der DZ Bank, das zuletzt häufig im Schatten der Töchter stand, legte dagegen deutlich zu.

„Wir haben dieses Ergebnis unter denkbar anspruchsvollen Rahmenbedingungen erreicht“, sagte DZ-Bank-Co-Chef Cornelius Riese. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine präge seit Anfang des Jahres das politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben.

Kreditausfälle im großen Stil gab es bei der DZ Bank wie bei den meisten anderen deutschen Geldhäusern bisher zwar nicht. Das Spitzeninstitut der Volks- und Raiffeisenbanken hat wegen möglicher Kriegsfolgen und Energieengpässen jedoch vorsorglich 270 Millionen Euro für drohende Kreditausfälle zurückgestellt.

Da die DZ-Bank-Gruppe in etwa gleicher Höhe pauschale Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle wegen der Coronakrise auflöste, belief sich die Risikovorsorge unter dem Strich allerdings lediglich auf 60 Millionen Euro. Im Gesamtjahr kalkuliert Riese mit rund 400 Millionen Euro.

Ihre Gewinnprognose für 2022 hatte die DZ Bank nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs im Frühjahr leicht gesenkt, von rund zwei auf rund 1,5 Milliarden Euro. Offiziell hält das Institut an dieser Zielsetzung fest, sieht nach dem Ergebnis des ersten Halbjahres jedoch Luft nach oben. „Es ist im Moment bei der Unsicherheit nicht die Zeit, Prognosen wieder nach oben anzuheben“, sagte Riese. „Aber natürlich sind wir in der Hoffnung, dass wir die 1,5 Milliarden auf jeden Fall überschreiten werden.“

DZ Bank kritisiert "Naming und Shaming" der Bafin

Die Versicherungstochter R+V schrieb im ersten Halbjahr einen Vorsteuerverlust von 30 Millionen Euro. Verantwortlich dafür war laut Riese ein temporärer Bilanzierungseffekt.

Wegen der Rückgänge an den Märkten verloren die Wertpapiere auf der Aktivseite der Bilanz an Wert. Auf der Passivseite sei aufgrund des Zinsanstiegs der Wert der Verpflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern ebenfalls gesunken, erklärte Riese. Letzteres könne die R+V jedoch erst Mitte 2023 verbuchen, wenn der neue Bilanzierungsstandard IFRS 17 eingeführt werde.

Bei der Fondstochter Union Investment sank der Vorsteuergewinn um über die Hälfte auf 371 Millionen Euro. Dazu trugen neben niedrigeren performanceabhängigen Erträgen auch gestiegene Kosten bei – unter anderem für die Modernisierung von IT-Systemen.

Die DZ Bank selbst hat von der Finanzaufsicht Bafin kürzlich die Aufforderung erhalten, Mängel bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu beseitigen. Das Institut verbessere ihre Prozesse wie gefordert, sagte Riese.

Dass die Bafin unter ihrem neuen Chef Mark Branson dazu übergegangen ist, Schwächen von Banken regelmäßig publik zu machen, sieht er kritisch. „Wenn das ‚Naming und Shaming‘ inflationär wird, dann verstumpft dieses Instrument“, sagte der Co-Chef der Bank. Die Bafin müsse überlegen, in welchem Umfang sie dieses Instrument nutze.

Umdenken im Ringen um europäisches Zahlungssystem

Neue Offenheit signalisierte die DZ Bank bei der geplanten Einführung eines neuen europäischen Zahlungssystems (EPI). Im Februar war das Institut bei dem Prestigeprojekt zunächst ausgestiegen – unter anderem, weil es mit der Ausrichtung nicht einverstanden war.

Nach dem Rückzug der DZ Bank und anderer Geldhäuser diskutieren die verbliebenen Institute nun jedoch über eine abgespeckte Version von EPI, für die sich auch die DZ Bank erwärmen könnte. Dabei geht es um die Entwicklung einer sogenannten Wallet, über die Verbraucher verschiedene Bezahlangebote nutzen könnten. Dazu zählen Handy-zu-Handy-Zahlungen, Bezahlen beim Onlineshopping und an der Ladenkasse

„Die Gedanken und Ideen ähneln sehr stark unserem Vorschlag, den wir Weihnachten eingebracht haben, bevor wir dann ausgestiegen sind, weil man damals noch nicht von dem alten Plan abrücken wollte“, sagte Co-Bankchef Uwe Fröhlich. „Wir schauen uns ergebnisoffen an, was dort an Details geplant ist.“

Fröhlich plädiert für eine Wallet-Lösung, in die möglichst viele nationale Bezahllösungen Eingang finden. Er hofft, dass sich dann auch mehr Banken aus anderen EU-Staaten an EPI beteiligen. „Wir werden im Laufe des Jahres auf Basis dieser Entwicklung noch mal neu entscheiden, ob wir dann dabei sind oder nicht.“

Die europäischen Banken wollen mit EPI unabhängiger von den mächtigen US-Konkurrenten Mastercard, Visa und Paypal werden. Von den ursprünglich rund 30 EPI-Banken ist die Mehrheit inzwischen aber abgesprungen. Ob das Projekt überhaupt noch umgesetzt wird, soll Finanzkreisen zufolge im Herbst entschieden werden. Aus der Bundesrepublik sind aktuell noch die Deutsche Bank und die Sparkassen mit von der Partie.

